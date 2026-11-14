Espana agencias

Sergio Ramírez ingresa este domingo en la RAE en sustitución de Mario Vargas Llosa

Guardar

Madrid, 14 nov (EFE).- El escritor Sergio Ramírez (Masatepe, Nicaragua, 1942), nacionalizado español y exiliado en España desde hace cinco años, ingresará este domingo en la Real Academia Española (RAE) para ocupar la silla L, vacante desde el fallecimiento de Mario Vargas Llosa.

En un acto solemne que arrancará a las siete de la tarde, el ganador del Premio Cervantes 2017 leerá su discurso de ingreso, titulado 'Un novelista ecuménico'. Previamente le dará la bienvenida en nombre de la corporación el académico Luis Mateo Díez, quien durante la lectura de méritos del candidato lo consideró un escritor "fundamental, generoso y comprometido".

PUBLICIDAD

El pleno de la RAE eligió como académico a Ramírez el pasado 21 de mayo, una semana después de una sesión extraordinaria celebrada en León, donde se llevó a cabo la lectura de méritos. El también patrono de la Fundación de Español Urgente FundéuRAE era el único candidato para ocupar la silla que dejó vacía Vargas Llosa el 13 de abril de 2025.

Su candidatura fue avalada, tal y como exigen sus estatutos, por tres académicos: el exdirector de la RAE Víctor García de la Concha, el escritor Luis Mateo Díez (Premio Cervantes 2023) y el actual director de la RAE, Santiago Muñoz Machado.

PUBLICIDAD

Ramírez reside en Madrid desde que en 2021 la Fiscalía nicaragüense dictó una orden de detención en su contra por supuestamente incitar al odio con la publicación de su novela 'Tongolele no sabía bailar', tercera entrega de su serie policíaca protagonizada por el inspector Morales y centrada en la represión política en su país.

Sergio Ramírez es una de las figuras más destacadas de la narrativa iberoamericana contemporánea, autor de novelas como 'Margarita, está linda la mar' (1998) o la autobiográfica 'Adiós, muchachos' (1999), donde narra su trayectoria política como protagonista de la revolución sandinista a finales de los 70 hasta su labor como vicepresidente del país (1985-1990).

En 1996 se retiró de la política para volcarse en la literatura. Su obra entrelaza la historia de Nicaragua, la novela negra y el retrato social.

Autor de más de 70 libros entre novelas, relatos, crónicas y ensayos, Ramírez es también miembro de número de la Academia Nicaragüense de la Lengua -que actualmente opera en la clandestinidad- y en 2026 ha obtenido el Premio Ortega y Gasset de Periodismo.

Traducido a 20 idiomas, ha recibido otros muchos reconocimientos como el Dashiell Hammett por 'Castigo Divino' (1988), el Alfaguara de Novela por 'Margarita, está linda la mar', el Premio Iberoamericano de Letras José Donoso por el conjunto de su obra literaria (Chile, 2011) o el Premio Internacional Carlos Fuentes a la creación literaria en idioma español (México, 2014).

Este mismo año ha publicado 'La maldición de Ramfis' (Alfaguara), cuarta entrega y última entrega de la serie del inspector Morales, que se desarrolla en el exilio en Costa Rica y actualmente está escribiendo sus memorias infantiles, que titulará 'Retrato de familia con volcán', según avanzó recientemente a EFE.

En una entrevista con motivo de su candidatura, el escritor dijo ver en ella la consolidación de su estatus de "ciudadano español adoptivo" y la "coronación" de la acogida recibida desde que estableció su residencia en Madrid.

También dijo que ya no cree en las revoluciones armadas porque "siempre terminan en caudillismo" y lamentó que la de Nicaragua sea "una situación estancada", con muy poca atención internacional pese a la ausencia de libertad de expresión o la expulsión masiva de periodistas.

"Nicaragua no está en los mapas políticos de nadie, yo diría que el olvido es la característica más importante que cae sobre el país y esto hace que sea un dolor permanente para mí", aseguró. EFE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

El fallo aéreo en Estados Unidos provoca cuatro vuelos cancelados y varios retrasos en España, pero los aeropuertos del país ya recuperan la normalidad

La suspensión total de los vuelos en todo el país durante cinco horas afectó a millones de pasajeros

El fallo aéreo en Estados Unidos provoca cuatro vuelos cancelados y varios retrasos en España, pero los aeropuertos del país ya recuperan la normalidad

Campaña de las elecciones generales 29-N, en directo: primer fin de semana de la carrera electoral

Los principales líderes políticos ofrecen mítines y entrevistas en el arranque de la carrera para captar votos

Campaña de las elecciones generales 29-N, en directo: primer fin de semana de la carrera electoral

Condenan a una aseguradora a pagar 171.000 euros a un motorista por las secuelas de un accidente: sufre ocho secuelas “inoperables” en las articulaciones

La empresa afirmaba que muchos de los problemas físicos venían de un choque anterior, pero el tribunal no le ha dado la razón

Condenan a una aseguradora a pagar 171.000 euros a un motorista por las secuelas de un accidente: sufre ocho secuelas “inoperables” en las articulaciones

Super Once: estos son los resultados ganadores del Sorteo 1

Juegos Once dio a conocer la combinación ganadora del sorteo 1 de las 10:00 horas

Super Once: estos son los resultados ganadores del Sorteo 1

El PP promete elevar el salario medio a 50.000 euros y el PSOE replica que “es una lista de deseos”: el choque entre Carlos Cuerpo y Juan Bravo en el debate electoral

El representante del PP ha defendido que esa meta se puede alcanzar con “productividad y competitividad”, mientras el vicepresidente del Gobierno ha criticado que no detallara medidas concretas

El PP promete elevar el salario medio a 50.000 euros y el PSOE replica que “es una lista de deseos”: el choque entre Carlos Cuerpo y Juan Bravo en el debate electoral
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Campaña de las elecciones generales 29-N, en directo: primer fin de semana de la carrera electoral

Campaña de las elecciones generales 29-N, en directo: primer fin de semana de la carrera electoral

‘Latinos for Vox’ o por qué hay latinoamericanos que votarían un partido que “podría perjudicarles”: “Las identidades son múltiples y pueden combinar posiciones contradictorias”

Un informe de inteligencia apunta a Rusia y al papel de un militar del Kremlin como incitador de las revueltas en Francia: “Moscú intenta avivar las tensiones sociales”

Europa suspende todos los despegues hacia Estados Unidos por las fallas en el control aéreo

Campaña de las elecciones generales 29-N, en directo: el cara a cara entre Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo organizado por la Academia de la Televisión será el 19 de noviembre

ECONOMÍA

Condenan a una aseguradora a pagar 171.000 euros a un motorista por las secuelas de un accidente: sufre ocho secuelas “inoperables” en las articulaciones

Condenan a una aseguradora a pagar 171.000 euros a un motorista por las secuelas de un accidente: sufre ocho secuelas “inoperables” en las articulaciones

El PP promete elevar el salario medio a 50.000 euros y el PSOE replica que “es una lista de deseos”: el choque entre Carlos Cuerpo y Juan Bravo en el debate electoral

La vivienda entra en campaña: qué medidas proponen los partidos que se presentan el 29-N y cómo han funcionado en otros países

El expresidente de Renfe se despide por carta tras su cese y asume “en primera persona la responsabilidad” de la situación actual

Las empresas no pueden descontar sueldo ni exigir recuperar horas a quienes no puedan teletrabajar por la caída de Microsoft

DEPORTES

Martín Casillas, hijo de Iker y Sara Carbonero, quiere hacer su propia carrera después de irse del Real Madrid: “No quiero que me comparen”

Martín Casillas, hijo de Iker y Sara Carbonero, quiere hacer su propia carrera después de irse del Real Madrid: “No quiero que me comparen”

Rossi reabre la herida de Sepang y se confiesa como nunca: “Juro por la cabeza de mis hijas que nunca hubo patada a Márquez”

La reflexión de Ilia Topuria sobre el dinero: “Cuanto más ganas, más gastos incrementas y eso es un error”

Giro en el ‘caso Negreira’: un exentrenador del filial del FC Barcelona sí usó los informes que Luis Enrique y Valverde ni vieron

Carlos Moyà, exentrenador de Nadal: “Alcaraz puede ganar a Rafa en un momento dado en Roland Garros. Y Sinner también”