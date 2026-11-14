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El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, asegura que "un futuro acuerdo de Gobierno" entre EH Bildu y PSE en Euskadi "no está sobre la mesa", al tiempo que afirma que los socialistas aspiran a "liderar más instituciones y no a cogobernarlas con el PNV".

En una entrevista al diario 'El Correo', recogida por Europa Press, Sánchez, ante las encuestas que dan a EH Bildu como la fuerza más votada del País Vasco en unas generales, destaca que los socialistas tienen "un entendimiento estratégico con el Partido Nacionalista Vasco", que cree que "está siendo bueno para Euskadi y también para España".

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En relación con EH Bildu, señala que en el Parlamento han tratado siempre de "articular mayorías en favor de políticas que beneficien a la gente" y eso significa, según añade, "revalorizar las pensiones, aumentar las becas o hacer una apuesta decidida por la formación profesional". "El Parlamento es el que es, es el que deciden los ciudadanos, y la clave está en articular políticas de entendimiento en favor de la gente", remarca.

Pedro Sánchez asegura que un gobierno del PSE-EE con EH Bildu en Euskadi en la próxima legislatura "no está sobre la mesa". "Nosotros tenemos una alianza estratégica con el PNV, que no solamente es a nivel de gobierno de coalición en Euskadi, sino también en las diputaciones forales y en una amplia mayoría de ayuntamientos", afirma, para reconocer que los socialistas aspiran a "liderar más instituciones y no a cogobernarlas con el Partido Nacionalista Vasco".

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ELECCIONES GENERALES

En cuanto a las elecciones generales del 29 de noviembre, asegura que tratará de pactar "con todos los grupos parlamentarios para formar una mayoría" y advierte que "no hay ninguna sociedad, tampoco la española, que pueda avanzar dando marcha atrás". "Y lo único que hemos escuchado por parte del PP y Vox es derogar, recortar y desmantelar", critica.

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Sánchez aspira a tener "una mayoría más amplia y progresista para llegar más lejos y antes en materia de avances sociales". "Lo que estoy manifestando es mi respeto a cual sea el resultado que salga de las urnas el próximo 29 de noviembre. Aquí de lo que estamos hablando, por decirlo con nombres y apellidos, es de si el próximo vicepresidente del Gobierno continúa siendo Carlos Cuerpo o es Santiago Abascal", precisa.

En cuanto a los resultados que auguran las encuestas para Vox, cree que "la derecha política y mediática" lo que ha hecho ha sido "contribuir a blanquear a la ultraderecha". En ese sentido, considera que "hay un error por parte del Partido Popular de no solamente hablar como Vox, insultar como Vox, sino plantear recortes como Vox".

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"El que hasta incluso el jefe de Vox diga que a mí me tienen que colgar por los pies. El que se amenace la sede del Partido Socialista, la sede de Ferraz en la que estamos haciendo esta entrevista, por parte de una organización fascista como es Núcleo Nacional, y no haya contado con el reproche ni la crítica ni la condena por parte del Partido Popular y de Vox, es abrir las puertas y deslizarse por una pendiente muy peligrosa", mantiene.

SUCESIÓN

Preguntado si la próxima legislatura es la de preparar su relevo, Sánchez responde que "lo importante es que quien vaya a sucederme lo decidirá la militancia de base con las primarias, pero para eso queda tiempo".

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Tras asegurar que España necesita "cuatro años más de avances para culminar y consolidar" las transformaciones logradas, el presidente del Gobierno sostiene que "el mejor antídoto contra la involución es la movilización". "Y, como va a haber una movilización histórica, creo que habrá también una remontada histórica de la España progresista frente a la involución que representan Feijóo y Abascal", afirma.

HUELGA GENERAL POR LA VIVIENDA

En relación a la huelga general del pasado miércoles por la vivienda digna, Sánchez dice que lo siente como "una llamada de atención a todas las instituciones, que tenemos que hacer mucho más en menos tiempo para resolver el principal problema de nuestros ciudadanos, probablemente el que explica en buena medida, hasta un 60%, el problema de la desigualdad en nuestro país".

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Por tanto, expresa su "máximo respeto a un derecho constitucional, que es el derecho a la huelga" que, a su entender, se hizo "no en contra de nadie, sino en favor de la mayor implicación de las instituciones en el problema real del acceso a la vivienda". "He escuchado al jefe de la oposición hablar de que esta huelga general era un disparate, y lo que realmente es un disparate es llamar a los sindicatos mafia, basura, como lo han hecho el Partido Popular y Vox", censura.

Ante la 'promesa' en la campaña de 2023 de 184.000 viviendas en alquiler asequible, el presidente del Gobierno destaca que, "ahora mismo están ya construidas y entregadas más de 80.000, y están en proceso de construirse las otras 100.000 que restan hasta ese compromiso, y esperamos que se puedan entregar las llaves a los nuevos inquilinos en los próximos años". En esa línea, señala que durante su mandato se ha construido "en torno a un millón de viviendas, de las cuales un 13% han sido viviendas protegidas, viviendas asequibles".

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"Necesitamos, y esa es la discrepancia que yo tengo con la izquierda a mi izquierda, modificar la ley del suelo para reducir los trámites burocráticos y, por tanto, seguir construyendo a mayor ritmo. Pero también tenemos que regular aspectos que hoy, desgraciadamente, muchas comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular y Vox se niegan a aplicar dentro de lo que representa la ley estatal de vivienda", advierte.