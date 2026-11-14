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Roser y Xavi, padres de un bebé prematuro: La ayuda psicológica permite afrontar el miedo

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Laura Casas Aguilar

Barcelona, 14 nov (EFE).- A Roser y Xavi disponer de asistencia psicológica para afrontar el miedo y la incertidumbre que les provocaba el nacimiento prematuro de su hija Aina les aportó una "sensación de control ante una situación que no se puede controlar".

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El nacimiento de un hijo suele imaginarse como un momento de alegría, pero cuando el parto se adelanta, el impacto emocional puede ocupar el lugar de la ilusión de los padres.

Se considera nacimiento prematuro cuando un bebé nace antes que se hayan completado 37 semanas de embarazo y puede ocurrir tanto espontáneamente como por indicación médica debido a complicaciones en el embarazo que requieran la inducción temprana del parto.

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Este domingo, se celebra el Día Mundial de la Prematuridad para sensibilizar sobre los 15 millones de nacimientos prematuros que ocurren cada año en todo el mundo, alrededor de 20.000 de ellos en España, según estimaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Las familias de bebés prematuros se enfrentan a días o incluso meses de espera, miedos y adaptación a una realidad inesperada, un proceso en el que el Hospital de Sant Pau (Barcelona) junto con la Fundació Eulàlia Torras de Beà (FETB) llevan 25 años ofreciendo acompañamiento psicológico.

Una de las familias que ha recibido asistencia psicológica es la de Roser y Xavi, que, en una entrevista con EFE, explican cómo les ayudó contar con una psicóloga para afrontar el complicado proceso: "En un mismo día vives tristeza, rabia y esperanza, y tener esta figura de referencia nos ayudó a seguir adelante y a encontrar maneras de evadirnos de todo lo que podía pasar".

A Roser y Xavi, el nacimiento prematuro de su hija Aina, a las 32 semanas de gestación, no les pilló por sorpresa porque habían vivido un embarazo con complicaciones, pero disponer de acompañamiento psicológico les ayudó a tener una "sensación de control" ante la difícil situación.

"Nos ayudo a tener la sensación de control en una situación en que no puedes controlar nada", explica Roser.

El programa de Sant Pau y la fundación incluye a un equipo de psicólogos fijos dentro de la unidad de neonatología, lo que permite asistir psicológicamente a las familias ingresadas en riesgo obstétrico.

"El seguimiento psicológico empieza antes del nacimiento, se prolonga durante la estancia en la UCI y continúa tras el alta del niño prematuro, hasta los 7 años, para reforzar el vínculo con los padres", explica la psicóloga perinatal de la FETB en Sant Pau Elisabet Gil.

Gil explica que la sensación de fragilidad del neonato y el miedo a hacerle daño, desarrollan un "distanciamiento en el vínculo entre los padres y los niños" que precisamente es lo que pretenden controlar con el acompañamiento psicológico hasta los 7 años del prematuro.

"En el monitoreo también participan neurólogos con el objetivo de garantizar el buen desarrollo cognitivo y motriz del niño o niña", asegura la coordinadora de la unidad neonatal de Sant Pau, Elisenda Moliner.

Los padres de Aina recuerdan también cómo fue conocer a su psicóloga Elisabet: "Nos hizo sentir calma en un momento de caos absoluto y nos dijo que teniamos que seguir luchando con esperanza porque es lo que va a hacer que todo salga adelante", recuerdan Roser y Xavi.

"Cuando vives una situación así, empiezas a valorar más los pequeños detalles. Ahora cuando Aina llora, para nosotros es una alegria", relata Xavi. EFE

(foto) (video)

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