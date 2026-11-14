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Reyes Estévez y Mario Mola, duelo de grandes figuras en la XIV Media Maratón de Melilla

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Melilla, 14 nov (EFE).- La XIV Media Maratón Melilla Ciudad del Deporte se disputará este domingo con dos destacados nombres del deporte español, el atleta Reyes Estévez y el triatleta Mario Mola, quienes competirán sobre un circuito urbano, íntegramente de asfalto, al que los corredores deberán dar dos vueltas para completar los 21.097,5 metros.

El trazado, de aproximadamente 10,5 kilómetros por vuelta, será llano y sin desniveles significativos, unas características que favorecen la consecución de buenos registros. La reunión atlética también tiene en su programa carreras en las distancias de 10 kilómetros, 5 kilómetros y Mini Media.

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Uno de los principales atractivos de la prueba será Reyes Estévez, vencedor de la edición anterior y medallista de bronce de 1.500 metros en los Mundiales de Atenas 1997 y Sevilla 1999.

El atleta catalán, de 50 años, intentará batir el récord de España de media maratón en categoría M50, fijado en 1h06:15 hace cinco años en Valencia por Juan Antonio Cuadrillero, una marca para la que el catalán tendría que acercarse a la suya personal, que es justo un minuto menos, 1h05:15, logrado en el medio maratón de Chiclana (Cádiz) en mayo de 2025, aunque en un circuito que no le homologó el registro como récord M45.

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Estévez, además, aspira a las plusmarcas europea y mundial y, para conseguirlo, deberá mantener un ritmo aproximado de 3:08 minutos por kilómetro.

Junto a él estará Mario Mola, tricampeón mundial de triatlón (Series Mundiales de 2016, 2017 y 2018), y campeón mundial de duatlón (2023), que participará por primera vez en una prueba atlética en Melilla.

El mallorquín, de 36 años, afrontará su tercera media maratón, después de competir en Lisboa y Pollença (Mallorca) en 2024, y llegará acompañado por varios integrantes de su grupo de entrenamiento.

El cronometraje se hará mediante un sistema de chip incorporado al dorsal y habrá puntos de avituallamiento líquido y sólido durante el recorrido, aproximadamente en los kilómetros 5 y 10, además de otro al finalizar la prueba, con agua, bebida isotónica y fruta. EFE

acr/agr/cmm

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