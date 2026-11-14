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Quinto día de búsqueda del responsable de la bomba que mató a un agente en Oviedo

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Oviedo, 14 nov (EFE).- La Policía Nacional mantiene este sábado, por quinto día, un amplio dispositivo para localizar al responsable del artefacto explosivo que el pasado martes mató a un agente de este cuerpo e hirió de gravedad a otro en un edificio de Oviedo al que habían acudido tras registrarse un tiroteo.

En el operativo de búsqueda participan numerosos agentes de los grupos de élite de la Policía Nacional que continúan rastreando cualquier pista sobre el posible paradero del presunto autor, que ya ha sido identificado y podría ir armado.

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El dispositivo desplegado desde entonces ha dado lugar a varios registros sin éxito, como los realizados en un edificio del barrio de Pumarín en la noche del martes o en unas naves del Polígono Espíritu Santo, a las afueras de la capital del Principado, el miércoles por la mañana.

Los agentes del Grupo Especial de Operaciones (GEO) también registraron el jueves una finca próxima al edificio donde se produjeron los hechos sin que dieran con el presunto autor, un hombre de unos 60 años con varios antecedentes por delincuencia común.

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La Policía Nacional lanzó ayer un aviso informativo a la población para advertir sobre la gravedad de realizar llamadas telefónicas falsas alertando de la supuesta presencia de artefactos explosivos y recordar que este tipo de comunicaciones conllevan serias repercusiones tanto para la seguridad ciudadana como en el ámbito judicial para sus autores.

Los hechos ocurrieron a las 7:30 horas del martes en un inmueble situado en la calle Rafael Urrusti, en una zona de viviendas sociales del barrio de Villafría, al sureste de la capital asturiana, donde el presunto autor protagonizó -al parecer por un conflicto vecinal- un tiroteo que hirió de bala a una joven de 17 años, que está fuera de peligro.

Los primeros agentes que intervinieron encontraron en el rellano de la vivienda una mochila con lo que aparentemente era un artefacto explosivo, por lo que se avisó a especialistas de la unidad canina y a la de desactivación de explosivos (Tedax), que decidieron sacar el bulto a la calle para evitar una situación de peligro para los vecinos y fue en el momento de manipularla cuando explotó.

La explosión le costó la vida al subinspector de la unidad canina Juan José Rodríguez, natural de León y de 65 años, así como al perro, y dejó herido grave a un especialista de los Tedax que perdió la visión del ojo izquierdo pero que se encuentra fuera de peligro tras ser intervenido quirúrgicamente.

La mujer del presunto autor, que fue arrestada de forma preventiva durante las primeras pesquisas, quedó el jueves en libertad sin medidas cautelares por decisión judicial, si bien continuará unida a la causa. EFE

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