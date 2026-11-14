Prohens participa este sábado en la jornada 'La igualdad se juega en los barrios'

10/07/2023 La presidenta del Govern, Margalida Prohens, informa sobre los miembros del nuevo Govern, en la Capilla del Consolat de Mar, a 10 de julio de 2023, en Palma de Mallorca, Mallorca, Baleares (España). Marga Prohens es la nueva presidenta de las Islas Baleares, después de que el jueves 6 de julio, fuera investida por el Parlamento balear. La también presidenta del PP de Baleares se ha convertido de manera oficial en presidenta del archipiélago. Prohens fue investida en segunda votación por mayoría simple gracias a la abstención de Vox y al voto favorable del diputado de Sa Unió de Formentera. POLITICA Isaac Buj - Europa Press

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La presidenta del Govern, Marga Prohens, participará este sábado en la jornada deportiva 'La igualdad se juega en los barrios'.

El encuentro, un torneo de fútbol femenino organizado por la Asociación Deporte para la Igualdad, se celebrará a las 11.45 horas en la pista de Son Ximelis.

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