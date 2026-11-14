Prohens participa este sábado en la jornada 'La igualdad se juega en los barrios'

La presidenta del Govern, Marga Prohens, participará este sábado en la jornada deportiva 'La igualdad se juega en los barrios'.
El encuentro, un torneo de fútbol femenino organizado por la Asociación Deporte para la Igualdad, se celebrará a las 11.45 horas en la pista de Son Ximelis.
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