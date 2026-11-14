Pradales condena el ataque al PP en Hernani y dice que en democracia no caben "insultos, ataques y violencia"

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El lehendakari, Imanol Pradales, ha condenado el lanzamiento de "petardos, huevos y piedras" en un acto electoral del PP en Hernani (Guipúzcoa) y ha advertido que, en democracia "no tienen cabida los insultos, los ataques y la violencia".

A través de las redes sociales, Pradales ha mostrado su condena de la acción llevada a cabo este sábado por un grupo de personas que ha interrumpido en un acto del PP vasco en Hernani (Guipúzcoa), ha increpado a los miembros del partido mientras colocaban una mesa informativa y lanzado distintos objetos, como petardos, huevos y piedras.

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Los agentes de la Ertzaintza personados en el lugar han procedido a la escolta de los miembros del Partido Popular sin que se hayan producido heridos, tras lo que se ha abierto una investigación para conocer los hechos.

En democracia, ha advertido el lehendakari, "no tienen cabida los insultos, los ataques y la violencia" y, en esa línea, ha añadido que "la tolerancia y la libertad de expresión hacia quienes piensan diferente son imprescindibles para la democracia".

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"Sin la razón de la palabra, las urnas pierden su sentido", ha defendido, para reiterar su "contundente rechazo y condena" ante lo ocurrido y trasladar toda su solidaridad al candidato del PP al Congreso por Guipúzcoa, Jon_Echeverria.