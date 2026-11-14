PNV condena el ataque al PP en Hernani y advierte que, en Euskadi, "las ideas se defienden "en las urnas"

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El PNV ha condenado "rotundamente" el lanzamiento de "petardos, huevos y piedras" en un acto electoral del PP en Hernani y ha advertido que, en Euskadi, "las ideas se defienden con la palabra y en las urnas".

A través de las redes sociales, el PNV ha mostrado su condena de la acción llevada a cabo este sábado por un grupo de personas que ha interrumpido en un acto del PP vasco en Hernani (Guipúzcoa), ha increpado a los miembros del partido mientras colocaban una mesa informativa y lanzado distintos objetos, como petardos, huevos y piedras.

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Los agentes de la Ertzaintza personados en el lugar han procedido a la escolta de los miembros del Partido Popular sin que se hayan producido heridos, tras lo que se ha abierto una investigación para conocer los hechos.

El PNV ha afirmado que "estas actitudes no tienen cabida en nuestra sociedad" y ha remarcado que, en Euskadi "las ideas se defienden con la palabra y en las urnas". "Frente a la intolerancia, más democracia", ha reivindicado.

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