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Pedro Martínez alcanza a Aito

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Madrid, 14 nov (EFE).- El Real Madrid, líder invicto de la Liga Endesa, tratará de prolongar su pleno ante el Kosner Baskonia en el Buesa Arena, a donde regresa casi un mes después de ganar en la Euroliga y donde Pedro Martínez dirigirá su partido 1.111 en la competición doméstica, con lo que igualará el récord de todo un referente de los banquillos como Aíto García Reneses.

El técnico barcelonés igualará al madrileño ante un rival al que ha dirigido en tres temporadas -sin llegar a completar ninguna, 2005-2006, 2017-2018 y 2018-2019- y avista la plusmarca en solitario para la siguiente jornada en el Movistar Arena, precisamente frente al equipo con el que se estrenó en marzo de 1990 como técnico principal al reemplazar a Herb Brown en el Joventut y con el que conquistó la Copa Korac.

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Será, por lo tanto, un encuentro especial para el entrenador madridista, aunque su principal foco se centra en mantener la racha de su equipo, que ha ganado trece de los últimos catorce encuentros entre la Liga y la Euroliga, con la única derrota, en la prórroga ante el Panathinaikos.

Esta semana el conjunto blanco volvió a superar el centenar en el partido europeo ante el Estrella Roja (105-84) en otra de las casi permanentes exhibición ofensiva, y el objetivo es continuar en dicha dinámica, como ya demostró el 27 de octubre ante los baskonistas, a los que superó por un concluyente 86-104.

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Deberá sobreponerse de nuevo a la larga lista de importantes bajas que integran los argentinos Facundo Campazzo y Gaby Deck, el francés Theo Maledon, el finlandés Mikael Jantunen y Usman Garuba, aunque Pedro Martínez podría recuperar a Chuma Okeke.

Pese a todos los buenos datos previos, el Real Madrid sabe que no puede bajar el pistón ante el cuadro baskonista, ante el que cayó en su última visita liguera, en octubre del pasado año, por 105-100 en buena parte gracias a la brillante actuación de Trent Forrest.

Un triunfo le garantizaría al menos mantener las dos victorias de ventaja que tiene ahora sobre Valencia, el propio cuadro vitoriano (que se quedaría a tres), La Laguna Tenerife, Casademont Zaragoza y Barça, y enfocaría con la moral intacta otra semana intensa, en la que debe afrontar dos salidas europeas a las pistas del Besiktas y el Olympiakos y recibir al Asisa Joventut. EFE

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