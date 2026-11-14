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Patxi López (PSOE): Todas las encuestan marcan el alza del PSOE y descenso del PP

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Zamora, 14 nov (EFE).- El portavoz socialista en el Congreso de los Diputados, Patxi López, se ha mostrado convencido de que el PSOE ganará las elecciones generales del 29N porque "todas las encuestas marcan dos tendencias, el alza del Partido Socialista y el descenso del Partido Popular".

López, que ha participado en la campaña electoral en la provincia de Zamora, ha subrayado que esa tendencia se refleja hasta en los sondeos menos favorables para su formación y lo ha atribuido a las "tremendas" ganas de apoyar un Gobierno progresista y "frenar la involución que nos propone la extrema derecha con el PP", porque "ya no se distingue el PP de Vox".

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A su juicio, los que antes pedían elecciones "un día sí y otro también" ahora están "muy nerviosos" ante la reacción de la ciudadanía "en favor del Gobierno de progreso".

Para Patxi López, lo que está en juego en la cita con las urnas del día 29 es "avanzar o involucionar" porque, aunque esa jornada haya muchas papeletas, al día siguiente solo habrá dos posibilidades, o un Gobierno "progresista presidido por Pedro Sánchez para avanzar cuatro años más en condiciones de vida, derechos, libertades, progreso colectivo, economía y empleo", o "un Gobierno involucionista presidido por Feijóo y Abascal".

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Al respecto, ha sostenido que lo que propone la derecha es "un retroceso de cuatro décadas o más" y que "cada vez que Feijóo abre la boca" hay un ciudadano español que recibe una mala noticia.

Se ha referido a las declaraciones del PP o de Vox sobre el absentismo laboral y que sean las mutuas las que den las bajas médicas, sobre el salario mínimo que quieren que lo decidan los empresarios, sobre la introducción de cambios en el sistema de pensiones o sobre la revisión de las leyes de eutanasia, el aborto o la ley trans, y ha dicho que "no hay día que no hayan avanzado en una mala noticia para la ciudadanía de este país".

Ha criticado la promesa del PP de construir un millón de viviendas la próxima legislatura, al asegurar que en las comunidades donde gobierna y tiene competencias en la materia lo único que ha hecho es "boicotear" las políticas del Gobierno de España y la que ha sido "la primera Ley de Vivienda de la historia" puesta en marcha por el Ejecutivo de Pedro Sánchez.

Ha rechazado que el PP votara en contra también de los dos decretos que han adoptado medidas para impedir los desahucios de personas vulnerables si no hay una solución habitacional para ellas, que favorecen contratos más estables y los prorrogan, que hacen que la vivienda pública sea siempre pública, así como ofrecen rebajas fiscales a los propietarios que alquilen "a un precio razonable y asequible". EFE

aff/erbq/oli

(foto)

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