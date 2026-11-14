Pacheta: “Las Palmas ataca muy bien y está con confianza”

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Granada, 14 nov (EFE).- El entrenador del Granada, José Rojo ‘Pacheta’, destacó este sábado que Las Palmas, equipo que visita este domingo el Nuevo Los Cármenes, “ataca muy bien” y está con “confianza” tras la llegada del nuevo técnico, Albert Sánchez, aunque confía en que los suyos no rompan “el momento dulce” que viven.

Pacheta manifestó en rueda de prensa que siempre trabajan “para ganar” y que el hecho de no haber jugado la pasada jornada ante el Tenerife tienen que aprovecharlo para “estar fuertes”.

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“Trataremos de que no se rompa el momento dulce ante un rival que viene en buena racha”, añadió el técnico burgalés, que destacó de Las Palmas su “confianza” tras el cambio de entrenador de hace unas jornadas.

Pacheta pidió “defender muy bien” ante un oponente que “ataca muy bien” y que es capaz de “esconderte el balón” porque cuenta con “buenos futbolistas”.

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“Con balón estamos haciendo daño en los últimos partidos, por lo que la línea a seguir es ser sólidos en defensa y tener claridad en ataque”, sentenció el preparador rojiblanco.

Pacheta tiene claro que, aunque el Granada haya ganado los últimos partidos, “siempre hay detalles que se pueden mejorar y eso es lo que hay que hacer”.

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El preparador se mostró “muy crítico” por no contar con el joven Owen Emeka al estar con la selección española sub-17, que disputará el Mundial de Catar, porque “perder a un jugador importante y muy bueno hasta siete partidos” le trastoca “los planes”.

“Es un jugador que está en un proceso de maduración inestable porque es muy joven y esta situación altera el trabajo que estamos haciendo con él. Las normas son así, pero hay cosas que hay que cambiar”, expuso al respecto. EFE

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jag/agr/cmm