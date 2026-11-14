Núñez, López, García y Mejía, que juegan en España, irán con R.Dominicana a Mundial sub-17

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Santo Domingo, 13 nov (EFE).- Iker Núñez (AD Alcorcón), Alejandro López (Rayo Vallecano), Adrián García (CD Leganés) y José Luis Mejía (Real Betis) integran la lista de 21 futbolistas convocados por la selección de República Dominicana para la disputa del Mundial sub-17 que se disputará en Catar del 19 de noviembre al 13 de diciembre.

Núñez, López y García, todos ellos nacidos en España y con doble nacionalidad, y Mejía, el único de los cuatro nacido en el país caribeño, forman parte de la convocatoria de Edward Acevedo para la cita mundialista a la que República Dominicana llega tras la retirada de Estados Unidos, que alegó motivos de seguridad para no viajar a Catar.

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Además, los integrantes de la Barca Academy -la escuela que el F.C. Barcelona tiene para chicos y chicas de 5 a 18 años en Santo Domingo- Jorge Valenzuela, Luis Almonte y Hugo González también integran la convocatoria.

La selección caribeña ocupó el segundo lugar en las eliminatorias del Grupo E de la Concacaf en febrero pasado, precisamente tras empatar 1-1 con los norteamericanos, que avanzaron al Mundial por la diferencia de goles.

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La de Catar será la tercera participación de República Dominicana en mundiales FIFA, tras el masculino sub-20 Argentina 2023, bajo la dirección del cubano Walter Benítez, y el femenino sub-17 de República Dominicana 2024, con la entrenadora Betzaida Ubrí.

Los convocados por el entrenador Edward Acevedo son:

- Porteros: Aidán Betances (New York Red Bulls–USA), David Rosario (SD Colonial) e Ian Flores (Loomis Chaffee-USA)

- Defensas: Gabriel Florentino (Inter Miami–USA), Iker Núñez (AD Alcorcón–ESP), Darlin Evangelista (Jarabacoa), Alejandro López (Rayo Vallecano-ESP), Máximo Porro (TSF Academy-USA) y Daniel Fernández (Cibao).

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- Mediocampistas: Miguel Muñoz (Cibao), Marc García (-), Jorge Valenzuela (Barca Academy), Adrián García (CD Leganés–ESP), Carlos Martínez (Downtown Punta Cana) y Maxime Kergall (Santa Fe).

- Delanteros: Axel Unvoas (Cibao), Luis Almonte (Barca Academy), Hugo González (Barca Academy), José Luis Mejía (Real Betis–ESP), Kamil Castillo (DC United-USA) y Alejandro Encarnación (Santa Fe). EFE

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