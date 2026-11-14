Espana agencias

Núñez, López, García y Mejía, que juegan en España, irán con R.Dominicana a Mundial sub-17

Guardar

Santo Domingo, 13 nov (EFE).- Iker Núñez (AD Alcorcón), Alejandro López (Rayo Vallecano), Adrián García (CD Leganés) y José Luis Mejía (Real Betis) integran la lista de 21 futbolistas convocados por la selección de República Dominicana para la disputa del Mundial sub-17 que se disputará en Catar del 19 de noviembre al 13 de diciembre.

Núñez, López y García, todos ellos nacidos en España y con doble nacionalidad, y Mejía, el único de los cuatro nacido en el país caribeño, forman parte de la convocatoria de Edward Acevedo para la cita mundialista a la que República Dominicana llega tras la retirada de Estados Unidos, que alegó motivos de seguridad para no viajar a Catar.

PUBLICIDAD

Además, los integrantes de la Barca Academy -la escuela que el F.C. Barcelona tiene para chicos y chicas de 5 a 18 años en Santo Domingo- Jorge Valenzuela, Luis Almonte y Hugo González también integran la convocatoria.

La selección caribeña ocupó el segundo lugar en las eliminatorias del Grupo E de la Concacaf en febrero pasado, precisamente tras empatar 1-1 con los norteamericanos, que avanzaron al Mundial por la diferencia de goles.

PUBLICIDAD

La de Catar será la tercera participación de República Dominicana en mundiales FIFA, tras el masculino sub-20 Argentina 2023, bajo la dirección del cubano Walter Benítez, y el femenino sub-17 de República Dominicana 2024, con la entrenadora Betzaida Ubrí.

Los convocados por el entrenador Edward Acevedo son:

- Porteros: Aidán Betances (New York Red Bulls–USA), David Rosario (SD Colonial) e Ian Flores (Loomis Chaffee-USA)

- Defensas: Gabriel Florentino (Inter Miami–USA), Iker Núñez (AD Alcorcón–ESP), Darlin Evangelista (Jarabacoa), Alejandro López (Rayo Vallecano-ESP), Máximo Porro (TSF Academy-USA) y Daniel Fernández (Cibao).

- Mediocampistas: Miguel Muñoz (Cibao), Marc García (-), Jorge Valenzuela (Barca Academy), Adrián García (CD Leganés–ESP), Carlos Martínez (Downtown Punta Cana) y Maxime Kergall (Santa Fe).

- Delanteros: Axel Unvoas (Cibao), Luis Almonte (Barca Academy), Hugo González (Barca Academy), José Luis Mejía (Real Betis–ESP), Kamil Castillo (DC United-USA) y Alejandro Encarnación (Santa Fe). EFE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Sorteo 5 de la Triplex de la Once: comprueba los resultados de hoy

Juegos Once anunció la combinación ganadora del Sorteo 5 de las 21:15 horas

Sorteo 5 de la Triplex de la Once: comprueba los resultados de hoy

Campaña de las elecciones generales 29-N, en directo: primer fin de semana de la carrera electoral

Los principales líderes políticos ofrecen mítines y entrevistas en el arranque de la carrera para captar votos

Campaña de las elecciones generales 29-N, en directo: primer fin de semana de la carrera electoral

Sábado de lluvia en toda España: la Aemet emite avisos amarillos por precipitaciones en Ávila, Salamanca y Cáceres

Las temperaturas máximas subirán en el Cantábrico y el alto Ebro. En cambio, descenderán en el Pirineo y en los litorales del Mediterráneo norte

Sábado de lluvia en toda España: la Aemet emite avisos amarillos por precipitaciones en Ávila, Salamanca y Cáceres

Embalses de agua se encuentran al 55,31 % de su capacidad este sábado 14 de noviembre

El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico ha actualizado su más reciente boletín sobre los estatus de los embalses de agua en España

Embalses de agua se encuentran al 55,31 % de su capacidad este sábado 14 de noviembre

El repunte migratorio hacia Canarias incluye más mujeres y menores solos procedentes de Senegal y Gambia: en 15 días han llegado 700 niños

La escasez de oportunidades laborales, sobre todo entre los jóvenes, es uno de los factores que impulsan su salida. El Gobierno canario tutela a unos 3.000 menores migrantes

El repunte migratorio hacia Canarias incluye más mujeres y menores solos procedentes de Senegal y Gambia: en 15 días han llegado 700 niños
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Campaña de las elecciones generales 29-N, en directo: primer fin de semana de la carrera electoral

Campaña de las elecciones generales 29-N, en directo: primer fin de semana de la carrera electoral

‘Latinos for Vox’ o por qué hay latinoamericanos que votarían un partido que “podría perjudicarles”: “Las identidades son múltiples y pueden combinar posiciones contradictorias”

Un informe de inteligencia apunta a Rusia y al papel de un militar del Kremlin como incitador de las revueltas en Francia: “Moscú intenta avivar las tensiones sociales”

Europa suspende todos los despegues hacia Estados Unidos por las fallas en el control aéreo

Campaña de las elecciones generales 29-N, en directo: el cara a cara entre Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo organizado por la Academia de la Televisión será el 19 de noviembre

ECONOMÍA

La vivienda entra en campaña: qué medidas proponen los partidos que se presentan el 29-N y cómo han funcionado en otros países

La vivienda entra en campaña: qué medidas proponen los partidos que se presentan el 29-N y cómo han funcionado en otros países

El expresidente de Renfe se despide por carta tras su cese y asume “en primera persona la responsabilidad” de la situación actual

Las empresas no pueden descontar sueldo ni exigir recuperar horas a quienes no puedan teletrabajar por la caída de Microsoft

El Gobierno tramitará por urgencia un alza de entre el 3% y el 4% en las pensiones para 2027

Renfe cambia los colores de sus trenes en plena crisis de reputación por los accidentes: los AVE serán azules

DEPORTES

Martín Casillas, hijo de Iker y Sara Carbonero, quiere hacer su propia carrera después de irse del Real Madrid: “No quiero que me comparen”

Martín Casillas, hijo de Iker y Sara Carbonero, quiere hacer su propia carrera después de irse del Real Madrid: “No quiero que me comparen”

Rossi reabre la herida de Sepang y se confiesa como nunca: “Juro por la cabeza de mis hijas que nunca hubo patada a Márquez”

La reflexión de Ilia Topuria sobre el dinero: “Cuanto más ganas, más gastos incrementas y eso es un error”

Giro en el ‘caso Negreira’: un exentrenador del filial del FC Barcelona sí usó los informes que Luis Enrique y Valverde ni vieron

Carlos Moyà, exentrenador de Nadal: “Alcaraz puede ganar a Rafa en un momento dado en Roland Garros. Y Sinner también”