Más Madrid pide que la Comunidad exprese su "rechazo institucional" al aumento del gasto militar

Guardar

Más Madrid ha reclamado que la Asamblea exprese su "rechazo institucional" al aumento del gasto militar y, por contra, reclame priorizar "de forma transparente" la inversión en sanidad pública, la educación, la vivienda y la atención a la dependencia en sus propias cuentas públicas.

Así figura en una Proposición No de Ley (PNL) registrada por el partido regionalista en la Cámara de Vallecas en la que muestra su oposición a la exigencia del presidente de EEUU, Donald Trump, de que los miembros de la OTAN dediquen el 5% de su PIB a defensa.

PUBLICIDAD

"Ante el próximo horizonte electoral y los retos de la futura Legislatura, la Asamblea de Madrid debe posicionarse de forma nítida", sostiene el partido, tras reivindicar la postura en contra expresada por el Gobierno central compuesto por PSOE y Sumar.

Así, ha pedido que el Ejecutivo autonómico muestre su rechazo al 5% y que advierta de que podría comprometer la financiación delos servicios públicos y el gasto social. También, que respalde la postura del Gobierno de España de rechazar los "objetivos desproporcionados".

PUBLICIDAD

Asimismo, pide mantener "de forma firme y continuada" la línea de contención presupuestaria en materia de armamento y defensa, garantizando que "en ningún caso se sacrifiquen ni recorten las partidas destinadas a políticas sociales y a la financiación de las comunidades autónomas".

Por último, reclaman que se prioricen la diplomacia, la prevención de conflictos, la cooperación internacional y el cumplimiento estricto del Derecho Internacional como "verdaderos pilares de la seguridad y la paz".

PUBLICIDAD