Mario Saint-Supéry: “El Leyma Coruña puede ser un equipo engañoso”

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Valencia, 14 nov (EFE).- El jugador exterior del Valencia Basket Mario Saint-Supéry definió al Leyma Coruña, rival de los ‘taronja’ este domingo en la octava jornada de la ACB, como un equipo que “puede ser engañoso” por su situación clasificatoria y por su condición de equipo ascendido.

“Es un partido importante para seguir en las posiciones altas y recuperando buenas sensaciones. El Coruña puede ser un equipo engañoso. He podido jugar con muchos de sus jugadores y son muy buenos, con mucho talento y están haciendo las cosas bien”, explicó Saint-Supéry en declaraciones a los medios.

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El Valencia Basket es segundo en la clasificación con un balance de cinco victorias y dos derrotas, mientras que el conjunto gallego, que lleva dos triunfos seguidos, es decimotercero con un balance de tres victorias y cuatro derrotas.

El internacional español también habló sobre el buen inicio de temporada del Valencia Basket, ya sin Pedro Martínez en el banquillo y a las órdenes de Xavi Albert, y destacó la ambición del grupo: “El año pasado fue histórico, pero las comparaciones son odiosas y siempre lo digo. Desde el primer momento que llegamos teníamos la idea muy clara, con ilusión y ambición, de hacer cosas grandes y vamos por el buen camino”.

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“Estamos haciendo un gran inicio de temporada. Algunos días hemos jugado mejor y otros, peor, pero estamos sacando las victorias que es lo más importante. Estamos cogiendo sensaciones como equipo y nos vamos encontrando más cómodos, algo clave para hacer una buena temporada”, añadió Saint-Supéry. EFE

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