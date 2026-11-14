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Lucas Parra retrata el instante en que se aprende a mentir en el corto 'Ser un hombre'

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Guillermo Cabellos

Barcelona, 14 nov (EFE).- El cineasta catalán Lucas Parra presenta 'Ser un hombre', un corto preseleccionado para los Goya y nominado a los premios Forqué, ambientado en una jornada de caza en la que Miguelito, el protagonista, "aprende a mentir, que es lo que hacen los adultos".

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Tal y como cuenta Parra (Barcelona, 1998) en una entrevista con EFE, la historia nació en 2006, cuando, estando en el pueblo de Jaén de su padre, este lo llevó a cazar por primera vez, una experiencia que lo "marcó mucho de pequeño".

"Me impactó mucho porque era un niño de ciudad. Había ido a pescar alguna vez, pero ir a cazar en un entorno de los adultos y ser como el único nieto te mete en un mundo masculino que no conocías hasta entonces", señala el director.

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Para Parra, al contrario de lo que puede parecer, el corto no aborda únicamente el hecho en sí de la caza, que ha sido "un rito de iniciación por los siglos de los siglos", sino que incide en algo que va más allá del "momento en que los niños pasan de los brazos de la madre a ir de la mano del padre".

"En este viaje, Miguelito aprende a mentir, que es lo que hacen los adultos", subraya el cineasta sobre el joven protagonista, interpretado por Lucas Catalán, que acompaña a su padre (Raúl Prieto) en un ambiente tan connotadamente masculino como es el de las monterías.

Sobre el papel de Prieto, Parra comenta que "se entendió muy rápido con el personaje" y que "no tenía que ser un macho alfa dominante de 'niño, cállate', sino que tenía que ser un hombre con muchos matices, que tuviese una educación muy masculina a la antigua, pero que a la vez tuviese ciertas debilidades".

El cineasta, que también es profesor en la ESCAC, achaca esta facilidad al hecho de que su padre, Luis Miguel Parra, estuvo presente en todo momento durante el rodaje, ya que en 'Ser un hombre' interpreta a un tío, por lo que Prieto "pilló al instante los matices que necesitaba".

Sobre Lucas Catalán, un jovencísimo intérprete seleccionado en un casting con más de 70 chicos de entre 7 y 10 años, el director comenta que "es un niño que tiene una mirada de adulto dentro de él que es muy interesante".

"Durante el corto está observando todos los elementos que están a su alrededor y ves cómo su curiosidad va bailando por los escenarios de caza, los escenarios de la comida...", señala Parra, que agrega que para la dirección tuvo que "darle un entorno muy realista del que se pudiese nutrir" para que esa experiencia "fuera verdadera".

En cuanto a los referentes a los que ha acudido para la construcción de 'Ser un hombre', Parra enumera los relatos 'El poni rojo', de John Steinbeck, y 'La mortaja', de Miguel Delibes, dos textos que sitúan a sendos niños en paisajes rurales que aportan "un matiz muy importante" para el corto: "Cómo ese mundo puede ser bello y cruel a la vez".

Después de recoger más de 50 reconocimientos en los más de 100 festivales en los que el corto ha sido seleccionado, Parra ve con optimismo esta temporada de premios, en la que 'Ser un hombre' está nominado a los Forqué y preseleccionado en los Goya.

"Tengo tres largometrajes en desarrollo desde hace tiempo, pero es difícil levantar financiación. Tener una candidatura al Goya, que ojalá llegue a nominación, hace que las productoras confíen en mi trabajo", confiesa el cineasta, que no ha dejado de firmar cortos desde que a los 12 años decidiera que quería dedicarse al cine. EFE

gcm/mg/amf

(foto)

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