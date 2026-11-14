Louzán considera “innegociable” que la final del Mundial 2030 sea en España

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Madrid, 14 nov (EFE).- Rafael Louzán, presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), calificó como “innegociable” que la final del Mundial 2030 sea en España y aseguró que Vigo y Valencia se van a incorporar como sedes próximamente, en palabras ante los medios en el congreso de ProLiga celebrado este sábado en la Ciudad de Fútbol de Las Rozas (Madrid).

Además, reconoció que la posible sanción del portero Owono, del Andorra, tras el fallecimiento de Jesús de Miguel, del Tenerife, se demoró porque “el Comité se encuentra por primera vez ante un suceso que nunca antes había sucedido y hay que valorar las cosas”.

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Respecto al trabajo en la organización de la próxima Copa del Mundo, incidió que la sede de la final se decidirá “en el año 2028”, pese al ruido social en los últimos meses, y aseguró que estar “muy tranquilo al respecto”.

“Esta candidatura hay que fortalecerla de una vez y no podemos estar con esta situación donde estamos”, añadió Louzán.

Desde la RFEF se trabaja para que la candidatura de 2030 sea el mejor Mundial “de la historia” en palabras del presidente.

“Ahora mismo hay un escenario de 20 sedes, de España se han caído dos y en la próxima visita se van a incorporar Vigo y Valencia en las próximas semanas. Pero esto no quiere decir que vaya a haber 20”, explicó. EFE

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