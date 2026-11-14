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Los ferroviarios mantienen la huelga a la espera de medidas y tras cambios en Renfe y Adif

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Madrid, 14 nov (EFE).- Los trabajadores ferroviarios siguen convocados a una huelga el próximo martes 17 en defensa de la seguridad del sector, tras el accidente de Urda (Toledo), precedida el próximo lunes de una nueva concentración, a la espera de que el Gobierno apruebe e implante las medidas acordadas con los sindicatos que aún siguen pendientes sobre la mesa.

A falta de ejecutar ese paquete de acciones concretas, el Consejo de Ministros aprobó este viernes el nombramiento de Joaquim Hortalà como presidente de Adif y el de Inmaculada Gutiérrez al frente de Renfe, tras ejecutar el cese del hasta ahora presidente de la operadora, Álvaro Fernández Heredia, y la dimisión hace días de Marco de la Peña en el gestor ferroviario.

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Esos nombramientos no han frenado la huelga, promovida por los comités generales de empresa (CGE) de Renfe y Adif, y por el Sindicato Español de Maquinistas Ferroviarios (Semaf), que, aunque forma parte del de Renfe, ha hecho una convocatoria propia para ese día en las tres operadoras de viajeros (Iryo y Ouigo además de la pública) y en las de mercancías Transfesa, Continental Rail, Tracción Rail, Captrain y Medway.

El CGE de Adif está compuesto por UGT (4 representantes), CCOO (4), CGT (2), el Sindicato de Circulación Ferroviaria -SCF- (2) y el Sindicato Ferroviario -SF- (1), mientras que el de Renfe, por Semaf (5), UGT (3), CCOO (3), CGT (1) y SF (1).

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Además, una manifestación promovida por el SF partirá este sábado desde el Ministerio de Transportes hacia el Congreso de los Diputados, mientras Semaf tiene prevista una jornada de paros adicional para el lunes 23 de noviembre, que iba a celebrarse inicialmente el pasado jueves.

Las movilizaciones han sido convocadas tras el accidente ferroviario ocurrido el pasado 28 de octubre en Urda (Toledo), en el que fallecieron 69 personas, el segundo de alta velocidad en España en menos de un año.

El primero se produjo en la misma línea de alta velocidad, la que une Madrid con Sevilla, el pasado 18 de enero en Adamuz (Córdoba), con 46 fallecidos. Dos días después tuvo lugar otro en la red de Rodalies (Barcelona), en Gelida, en el que perdió la vida un maquinista.

El accidente de Urda provocó la dimisión de Óscar Puente como ministro de Transportes, cargo que ha asumido de forma transitoria el vicepresidente primero del Gobierno, Carlos Cuerpo, que la semana pasada inició una serie de reuniones con los sindicatos mayoritarios del sector -UGT, CCOO y Semaf-.

Fruto de esas negociaciones, el pasado martes se publicó un real decreto-ley de medidas urgentes para el refuerzo de la seguridad operacional y la protección social del sector, lo que llevó a Semaf a aplazar su convocatoria de paros parciales.

Pese a esos avances, Semaf ha aclarado que mantiene tanto la convocatoria de los CGE de Renfe y Adif para el día 17, como la suya propia para ese día y también la jornada trasladada al 23 de noviembre, a la espera de la aprobación e implantación inmediata del resto de medidas acordadas.

Entre ellas, las alertas meteorológicas específicas de AEMET para el ferrocarril y protocolos de contingencia, la ficha guía de la Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria (AESF) ante anormalidades en el sistema de señalización LZB, el seguimiento y actuación efectiva sobre las Limitaciones Temporales de Velocidad (LTV) o la recomendación técnica de la AESF sobre tripulaciones mínimas en los trenes.

Según Semaf, la conflictividad sigue en pie hasta que se materialicen los acuerdos, ya que, en la última reunión, el pasado jueves, se produjeron avances técnicos, pero no se cerraron asuntos esenciales.

CCOO también reclama acelerar los compromisos acordados con Transportes en febrero, tras los accidentes de Adamuz y Gelida, que permitieron desconvocar tres jornadas de huelga.

En cuanto a los nuevos nombramientos, estos se han producido después de que la semana pasada Cuerpo aceptara la dimisión del anterior presidente de Adif, Pedro Luis Marco de la Peña, y decidiera relevar al frente de Renfe a Álvaro Fernández Heredia, un hombre próximo a Puente, que aún asistió a las últimas reuniones con los sindicatos. EFE

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