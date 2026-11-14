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López Miras (PP) advierte de las "consecuencias irreparables" de los ocho años de Sánchez en el Gobierno

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El presidente del Partido Popular de la Región de Murcia, Fernando López Miras, ha participado este viernes junto al expresidente del Gobierno José María Aznar y el alcalde, José Ángel Alfonso, en un acto de campaña celebrado en Molina de Segura que ha reunido a más de 1.300 personas.

López Miras ha denunciado el deterioro de España tras ocho años de Gobierno de Pedro Sánchez y ha advertido de que "lo que ha hecho durante estos ocho años Pedro Sánchez tiene consecuencias irreparables".

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El presidente del PPRM ha cuestionado los nombramientos en Adif y Renfe y ha puesto el foco en la seguridad ferroviaria, en un momento en el que se investigan presuntas mordidas en adjudicaciones de obras del AVE y posibles irregularidades relacionadas con la conservación de la AP-7 Cartagena-Vera.

"Lo que ha hecho Sánchez y su Gobierno es inadmisible", ha afirmado, antes de defender que "es el momento de cambiar, es el momento de que España funcione, es el momento de reconstruir el país".

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Por su parte, Aznar ha asegurado que las elecciones del 29 de noviembre son "las más importantes que se van a celebrar en España desde el comienzo de la Transición, las más determinantes", al considerar que están en juego "la Constitución, la continuidad histórica de España y la convivencia entre españoles".

El expresidente ha defendido la necesidad de afrontar los problemas del país y ha señalado que quien llega al Gobierno debe saber qué decisiones tomar y cómo llevarlas a cabo.

Finalmente, el alcalde, José Ángel Alfonso, ha destacado que "cuando alguien gobierna, tiene la obligación de rendir cuentas" y ha cuestionado las promesas electorales de Sánchez tras ocho años en el Ejecutivo.

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EuropaPress

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