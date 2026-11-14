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Llegan a El Hierro dos cayucos con 270 personas, entre ellas 21 posibles menores

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La Restinga (El Hierro), 14 nov (EFE).- Dos cayucos con 270 personas, entre ellas 24 mujeres y 21 posibles menores de edad, han llegado al puerto de La Restinga, en El Hierro, entre la noche del viernes y la madrugada de este sábado, sin que se hayan requerido traslados hospitalarios.

Según los datos facilitados por el dispositivo sanitario de atención a los migrantes, la primera embarcación llegó a las 23:55 horas del viernes, con la intervención de la Salvamar Acrux de Salvamento Marítimo, y la segunda, a las 04:01 horas de este sábado, con la Salvamar Navia.

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En el primer cayuco viajaban 122 personas de Senegal y Guinea Conakri, de las cuales 107 eran hombres, seis mujeres y nueve menores de edad, estos últimos pendientes de confirmación.

La embarcación había partido de Yenn, en Senegal, y sus ocupantes llevaban cinco días de navegación, según la información que han facilitado al dispositivo de atención.

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Una de las personas de este grupo recibió asistencia por lumbalgia, aunque no fue necesario trasladarla a un centro hospitalario.

El segundo cayuco transportaba a 148 personas de Senegal y Gambia, entre ellas 118 hombres, 18 mujeres y 12 posibles menores, cuya edad también está pendiente de confirmar.

Sus ocupantes habían salido de Kayar, en Senegal, y habían pasado seis días en el mar antes de llegar al puerto de La Restinga.

En la atención participaron el equipo sanitario destinado a las llegadas de cayucos y personal de Cruz Roja.

El viernes, sin contar esta última embarcación llegada a las 23.58 horas, ya habían alcanzado La Restinga otros seis cayucos con 520 personas. EFE

gf-acp/oli

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