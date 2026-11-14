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Le Gall enfrenta el capitalismo a la ternura entre los hombres en su primer largometraje

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Gijón, 14 nov (EFE).- El director y guionista francés Pierre le Gall ha confrontado el capitalismo a la ternura en su primer largometraje titulado 'Flesh and Fuel', una historia de amor entre dos camioneros que participa en la Sección Oficial Retueyos del 64 Festival Internacional de Cine de Gijón.

La película, galardonada en el Festival de Cannes con Queer Palm Révélation, es una 'road movie' romántica protagonizada por Alexis Manenti, en el papel de un conductor de camión que entabla una relación con un compañero de profesión polaco al que conoce en uno de sus viajes por las carreteras de Europa.

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En un encuentro con la prensa y el público del Festival de Gijón, el director ha explicado que no quiso centrar la película en la homosexualidad ni romper el estereotipo de masculinidad de los camioneros, sino reivindicar la ternura entre los hombres y hacer una crítica al trabajo como factor de alienación en el sistema capitalista, según sus palabras.

Le Gall (Brest, Francia, 1988) ha dicho que el trabajo "pervierte" la naturaleza humana, porque "atenta contra los sentimientos de afecto, amor y solidaridad de las personas", ha dicho el autor.

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'Flesh and Fuel' es el resultado de una relación caracterizada por las prolongadas ausencias de uno de los integrantes de la pareja por motivos laborales.

Fue durante el confinamiento por la pandemia de covid, en 2020, cuando el cineasta observó que todas las cosas que le rodeaban en su casa habían sido transportadas por carretera y entonces se interesó por el mundo de los camioneros.

"Todo lo que nos rodea ha llegado en un camión y yo nunca antes me había fijado en ello porque en París los camiones circulan de noche y no se ven", ha dicho.

El oficio de transportista es "muy sacrificado", se desarrolla en la soledad de una cabina, frente al volante y a la carretera y "aleja a los miembros de una familia".

El cineasta ha explicado que prescindió del antagonismo tradicional de la narrativa que enfrenta a los personajes para darle carga dramática al relato, porque en su película "el antagonista es el capitalismo".

"Entre los personajes de la película no hay antagonismo sino comprensión y ternura", ha afirmado.

Le Gall ha considerado que "si los hombres aprendieran a sentir y manifestar ternura, el mundo sería mucho mejor". EFE

jgg/mfc/oli

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