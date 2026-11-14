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La juventud exige voz y participación en las decisiones climáticas que marcarán su futuro

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Madrid, 14 nov (EFE).- La generación que vivirá durante más tiempo las consecuencias de la crisis climática exige participar en las decisiones que determinarán el futuro ambiental del planeta, pero advierte de que su presencia en las cumbres internacionales no siempre se traduce en una capacidad real de influencia, una brecha que vuelve a ponerse sobre la mesa en la COP31.

"Las personas jóvenes tenemos una carga doble: por un lado somos los que sufrimos las consecuencias de decisiones que no hemos tomado, pero además tenemos la responsabilidad de exigir los cambios culturales que hacen falta para que cambie la situación", explica en una entrevista con EFE el responsable de Relaciones Internacionales, Acción Climática y Derechos Humanos del Consejo de la Juventud de España, Ángel Pérez.

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La participación juvenil en las negociaciones climáticas ha ganado espacio en los últimos años, especialmente desde las movilizaciones impulsadas por la organización Fridays for Future entre 2017 y 2018, que trasladaron las reivindicaciones de las calles a los lugares donde se toman las decisiones, señala Pérez.

A partir de la COP25 celebrada en Madrid en 2019, se ha avanzado en la institucionalización de esa presencia con iniciativas como Generación Clima, impulsada por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico y la Fundación Biodiversidad, que permite incorporar a jóvenes a las delegaciones españolas en cumbres internacionales.

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Es el caso de Xian Faro, uno de los cuatro jóvenes que forman parte de la delegación española en esta COP31, para quien contar con esa representación ya supone un avance, aunque insuficiente si no va acompañado de capacidad para intervenir en las decisiones.

 "La juventud y la infancia tienen que seguir siendo escuchadas (...) y pasar de un plano anecdótico y fotográfico a que realmente podamos tomar decisiones”, sostiene.

El objetivo -secunda Pérez- es que los jóvenes dejen de ser considerados únicamente un "colectivo vulnerable o receptor de políticas" y pasar a ser reconocidos como actores que participan en la transformación.

No obstante, desde las organizaciones ecologistas se cuestiona que los mecanismos actuales garanticen una participación significativa.

Sofía Fernández es miembro de Ecolojóvenes, la sección de jóvenes de Ecologistas en Acción, y considera que programas como Generación Clima tienen todavía "muchísimo camino" por recorrer para huir del "youth washing", es decir, aparentar que se escucha a los jóvenes sin incorporar realmente sus demandas.

"Es un poco tildar (marcar) la casilla de la participación juvenil, pero sin que sea una participación juvenil realmente significativa", lamenta Fernández.

A esa falta de incidencia se suma, según indica el responsable del Consejo de la Juventud, una brecha generacional en los espacios de decisión, lo que a su juicio contribuye a que las políticas avancen más lentamente que las propuestas planteadas por los jóvenes.

La urgencia de estas demandas también se refleja en las emociones de los jóvenes, como quedó constatado en un estudio del Observatorio de la Juventud de la Fundación SM, elaborado en 2024 a partir de entrevistas a 1.500 personas residentes en España de entre 15 y 29 años.

En él se recoge que la impotencia, el miedo y la tristeza son algunas de las principales respuestas de los jóvenes ante la crisis ambiental, además de la desconfianza hacia la voluntad política para cumplir los compromisos ambientales.

La ecoansiedad convive, sin embargo, con contradicciones en los hábitos cotidianos: el 72 % cree que su propia generación no es capaz de abandonar el estilo de vida consumista para frenar el deterioro ecológico.

Desde Ecolojóvenes, mantienen que las consecuencias de la crisis van más allá de una cuestión de conciencia ecológica y que afectan a las posibilidades de construir un proyecto de vida digno.

"Si al final no podemos acceder a comida porque hay fenómenos meteorológicos extremos, el aire está contaminado, los ríos están contaminados, no hay acceso a agua limpia... pues al final es imposible tener un proyecto de vida", avisa Fernández.

Los representantes juveniles reclaman que la COP31 no se limite a nuevos compromisos, sino que avance en su aplicación y en una transición que deje atrás los combustibles fósiles.

Igualmente, piden que las propuestas de los jóvenes se incorporen a los resultados de las negociaciones y que su participación tenga continuidad más allá de las fotografías oficiales.

Por su parte, Faro defiende que la crisis climática debe comunicarse desde la urgencia, pero también "desde el amor y el cariño", sin trasladar toda la responsabilidad a los comportamientos individuales.

"Lo que buscamos aquí no es que tú te sientas culpable, sino que todas juntas consigamos salir adelante de la mayor crisis que estamos enfrentando como especie", afirma.

En esa misma línea, Fernández encuentra "esperanza" en la organización colectiva frente a la impotencia que pueden provocar los datos científicos y los impactos ambientales.

"El juntarte con gente que quiere tomar acción y coordinarte (...) es algo que da mucha esperanza", concluye.

La juventud pide, en definitiva, que quienes tendrán que convivir durante más tiempo con las consecuencias de las decisiones actuales puedan intervenir en ellas, no solo como destinatarias de las políticas climáticas, sino como parte activa de su diseño y puesta en marcha. EFE

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