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La AP-7 estará cortada unas diez horas en Tarragona por el vuelco de un camión

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Barcelona, 14 nov (EFE).- La autopista AP-7, el principal corredor mediterráneo de la península, que conecta el sur con la frontera con Francia, estará cortada en Mont-roig del Camp (Tarragona) en dirección norte unas diez horas como consecuencia del accidente de un camión que ha quedado volcado sobre la calzada.

Cuatro accidentes con cinco camiones implicados, en los que ha muerto una persona y otra ha quedado herida grave, obligan este sábado a cortar totalmente la circulación en la autopista AP-7 en la provincia de Tarragona y, parcialmente, en la de Barcelona, en dirección norte.

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El director del Servei Català de Trànsit (SCT), Ramon Lamiel, ha informado a EFE de que sobre las cinco de la madrugada se ha producido el primero de los accidentes a la altura de Mont-roig del Camp (Tarragona), cuando ha volcado un camión que transportaba lechugas en el kilómetro 273,1 de la AP-7 en dirección a Barcelona.

"En la cola que ha generado este accidente", ha explicado Lamiel, se ha producido un alcance entre otros dos camiones, en el kilómetro 274, a consecuencia del cual ha fallecido el conductor de uno de los vehículos.

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Ramon Lamiel ha explicado que Trànsit dispone ya de todas las grúas necesarias para la retirada de todos los camiones implicados, un trabajo que será especialmente complicado con el primero que ha sufrido un siniestro, en Mont-roig del Camp y que se prolongará unas diez horas.

Los efectivos que trabajan en la zona han procedido en primer lugar, ha indicado, al recate del cuerpo de la víctima mortal, el conductor de uno de los dos camiones que han colisionado en la retención que ha generado el primer siniestro, en Mont-roig del Camp.

En esta zona, a unos 900 metros del primer accidente, se trabaja ya en la recuperación de la calzada y en la retirada de los vehículos.

La situación, ha subrayado, es más compleja en el área del primer accidente, en el kilómetro 273,1 de la autopista, donde permanece volcado el primer camión siniestrado.

En este caso, ha dicho, se trabaja en primer lugar en la descarga de las lechugas que portaba el camión. Acabado este proceso, se procederá a la retirada del vehículo volcado sobre la calzada, una labor en la que se deberán emplear varias grúas y que, según los cálculos de Trànsit, se prolongará horas.

El director de Trànsit, además, ha llamado "a la responsabilidad" a empresas, camioneros y todo el sector de la logística para ser "prudentes" porque, a veces, ha subrayado, no tomar medidas implica que "el muerto, lamentablemente, no llega y la carga, tampoco, como en este caso".

Lamiel ha recordado que el accidente del camión que transportaba lechugas es el tercero registrado en las últimas semanas en la AP-7 con productos vegetales, tras otros dos con naranjas y tomates.

"Hemos constatado un recalentamiento de la actividad económica por la proximidad de la Navidad y otros días festivos en las próximas semanas, lo que lleva a la gente a aprovisionarse", un fenómeno que, en Trànsit, han notado "en toda la cadena del transporte, con tiempos de más aceleración".

Lamiel ha incidido, además, en que en el tercer accidente registrado con un camión esta mañana en la AP-7, en Santa Margarita i els Monjos (Barcelona), se ha visto implicada una furgoneta, cuyo conductor ha quedado herido grave.

La proximidad del 'black friday' y la Navidad, ha agregado, suponen también un aumento en la movilidad de las furgonetas. Así, en las últimas semanas se han registrado cuatro colisiones de este tipo de vehículos en la AP-7. EFE

(vídeo)

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