Jaén rinde tributo a Jacinto Higueras, el místico del sur y gran escultor del siglo XX

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Ginés Donaire

Jaén, 14 nov (EFE).- ‘Jacinto Higueras. El místico del sur’ es el título de la exposición que acoge la catedral de Jaén y que recoge una muestra representativa del que está considerado como uno de los principales escultores españoles de la primera mitad del pasado siglo.

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Nacido en Santisteban del Puerto en 1877 y fallecido en Madrid en 1954, Jacinto Higueras fue considerado por el escritor y académico José Francés como el místico del sur, aludiendo a su capacidad para expresarse mediante el lenguaje externo de los clásicos fundido con el sentimiento de la imaginería barroca.

“Siendo un artista de calidad, era capaz de hacer obras de tipo conmemorativo, como el monumento de la Plaza de las Batallas, y su gran producción religiosa, entre la que destaca el Cristo de la Buena Muerte”, ha señalado a EFE el deán de la catedral de Jaén, Francisco Juan Martínez Rojas.

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En la muestra, organizada por la Fundación Caja Rural de Jaén y el Cabildo de la Catedral y la colaboración de la Universidad de Jaén y la Diputación de Jaén, se conmemora el 150 aniversario del nacimiento de un escultor singular.

La vicerrectora de Cultura de la Universidad de Jaén, Marta Torres, ha subrayado su “interesante relación con el tejido social, cultural e institucional de toda la provincia”. Al respecto, ha apuntado que en la hemeroteca existe “una noticia de 1927 que recoge la visita, a su taller de Madrid, de su alteza real la Infanta Isabel, hija de Isabel II, para conocer la imagen del Cristo de la Buena Muerte”.

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El discurso expositivo de la muestra se estructura en torno a las principales temáticas abordadas por el escultor durante su vida, impulsadas tanto por sus vivencias personales como por la ingente cantidad de encargos institucionales y particulares atendidos con materiales nobles como la madera, el mármol, la piedra, el bronce o el barro.

Entre los ejes temáticos destaca el retrato, un género estrechamente ligado al ámbito familiar que el artista cultivó desde su juventud y que mantuvo presente durante toda su trayectoria.

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A ello se suma la temática religiosa, especialmente potenciada a partir de la consagración obtenida con el San Juan de Dios en 1920, mérito que le consolidó como un afamado imaginero volcado en recrear el universo cristiano de santos, cristos y vírgenes para reconstruir el patrimonio sacro devastado durante la contienda civil.

Un capítulo fundamental en su proyección pública lo constituye la escultura monumental, encargada de ensalzar efemérides y personalidades en el espacio urbano, terreno en el que se dio a conocer al ganar el concurso para la realización del Monumento a las Batallas de las Navas de Tolosa y de Bailén en Jaén.

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La exposición, que puede visitarse hasta el próximo 28 de febrero, también contempla las representaciones de desnudos con los que, guiado por su devoción hacia el arte clásico y el Renacimiento, dio vida a figuras simbólicas y alegorías como la propia Bética.

Cuenta entre sus piezas maestras con la premiada imagen de San Juan de Dios, la Bética o el Cristo de la Buena Muerte, obra que conmemora este año su centenario. A ellas se unen otras figuras como la de San Ginés de la Jara de Sabiote, Nuestro Padre Jesús Nazareno de Los Villares, San Juan Bautista de Navas de San Juan, el Cristo de la Cripta de la Catedral de Jaén o San José con el niño del Seminario Diocesano de Jaén.

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Aunque inicialmente se trasladó a Madrid con la intención de centrarse en la pintura bajo la tutela de Madrazo, el fallecimiento del insigne pintor propició su acercamiento a Agustín Querol y, de manera definitiva, a Mariano Benlliure, quien se convirtió en su gran maestro.

Con el apoyo de destacados personajes de la cultura y la política, entre los que sobresale el también jiennense José del Prado y Palacio, el artista nunca abandonó las tareas pictóricas, configurando un proceso creativo en el que dibujos, diseños y bocetos previos desempeñaron un papel esencial.

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Su sensibilidad artística abarcó también la docencia y disciplinas como la literatura y la música, siendo reconocido con importantes galardones a lo largo de su trayectoria, como la Segunda Medalla en la Exposición Nacional de Bellas Artes de 1910 por el bajorrelieve de la Batalla de Bailén o la Primera Medalla en la Exposición Internacional de Panamá de 1916 por El Manijero Andaluz. EFE

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(foto) (vídeo)