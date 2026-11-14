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Irene Montero participa este sábado en un mitin de Unidad del Pueblo Canario en Las Palmas de Gran Canaria

10/11/2026 Irene Montero ESPAÑA EUROPA ISLAS CANARIAS POLÍTICA CEDIDO POR UPC
10/11/2026 Irene Montero ESPAÑA EUROPA ISLAS CANARIAS POLÍTICA CEDIDO POR UPC
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La candidata de Podemos a las elecciones generales del 29N, Irene Montero, participará este sábado, 14 de noviembre, en un mitin de Unidad del Pueblo Canario (UPC) que tendrá lugar a las 11.30 horas en la Plaza del Pilar de Las Palmas de Gran Canaria.

Según informa la coalición de partidos de izquierdas canarios conformado por Podemos Canarias, Nueva Canarias, Izquierda Unida Canaria y Sumar Canarias; durante el acto intervendrán también el candidato por la provincia de Las Palmas, Luis Padrón, y la secretaria general de Podemos, Ione Belarra.

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Por su parte, Podemos Canarias subrayó que la confluencia demuestra que "es posible" construir acuerdos desde la diversidad y las organizaciones "no han renunciado a sus identidades ni a sus principios".

"Han entendido que existen objetivos compartidos que merecen un esfuerzo colectivo. La participación de Irene Montero e Ione Belarra refuerza, además, la dimensión estatal de una apuesta política nacida del diálogo entre fuerzas progresistas del archipiélago, apuntaron desde UPC.

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Asimismo, la coalición ha indicado que se trata de un proyecto común y reivindicar que Canarias merece una alternativa política capaz de trabajar unida. "Porque, frente a la división, la confluencia plantea una respuesta colectiva: una sola papeleta para defender los derechos y el futuro de todo un pueblo", concluyó.

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EuropaPress

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