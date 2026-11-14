Gamarra asegura que el PP no va a dar "más pábulo" al "presidiario" Koldo García

Guardar

Logroño, 14 nov (EFE).- La vicesecretaria de Regenearación Institucional del PP, Cuca Gamarra, ha dicho que su partido no va a dar "más pábulo a lo que dice un presidiario", en referencia al exaesor ministerial, Koldo García.

Así se ha referido en una rueda informativa a una información difundida por la Cadena SER, en la que alude que el presidente del partido, Alberto Núñez Feijóo reconoce que Cuca Gamarra "tenía conocimiento" de las reuniones del abogado del PP con la de Koldo García.

PUBLICIDAD

Gamarra ha enfatizado que "no hay nada más que trasladar en relación a este tema. Ya lo ha dicho Feijóo y no vamos a seguir insistiendo en algo que ya hemos dicho".

Ha señalado que Koldo "tiene la credibilidad que tiene" y ha subrayado que "tiene que cumplir 19 años de cárcel" por el caso -mascarillas, una pena que al PP "poco se nos hace", ya que el partido ha pedido 30.

PUBLICIDAD

"Al igual que el PP está emprendiendo acciones legales contra todo aquel que difame o apunte a delitos del PP -ha recalcado- la credibilidad de los 'leires' y de los 'koldos' es la que es". EFE