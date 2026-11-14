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Frenkie de Jong, baja ante Alemania por "leves molestias físicas"

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Redacción deportes, 14 nov (EFE).- El centrocampista neerlandés del Barcelona Frenkie de Jong no disputará el partido de la última jornada de la fase de grupos de la Liga de Naciones que su selección jugará el lunes frente Alemania por "leves molestias físicas", según ha informado este sábado la federación de Países Bajos.

El jugador azulgrana no volvió al terreno de juego tras el descanso de la goleada que Países Bajos propinó el viernes a Grecia (7-0), un resultado que acerca al combinado de Xavi Hernández a los cuartos de final de la competición.

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"Frenkie de Jong ha experimentado algunas leves molestias físicas y se perderá el partido ante Alemania. Como medida de precaución, se ha decidido que no viaje a Berlín, ya que el partido del lunes llega demasiado pronto para el centrocampista", reza el comunicado que la federación neerlandesa ha publicado en sus redes sociales.

Tras el partido ante Grecia, el seleccionador neerlandés explicó que había sustituido a De Jong por molestias en la espalda. "De Jong vino a verme antes del partido. Tenía molestias en la espalda. En el descanso, pensamos que era mejor sustituirlo", comentó Xavi Hernández. EFE

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