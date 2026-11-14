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Feijóo censura el nuevo intento de "amedrentar" al PP vasco en Hernani (Guipúzcoa) y avisa: "Ni un paso atrás"

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El presidente del PP y candidato a la Presidencia del Gobierno, Alberto Núñez Feijóo, ha denunciado este sábado el nuevo intento de "amedrentar" a sus compañeros del País Vasco, en este ocasión en Hernani (Guipúzcoa), y ha avisado que los 'populares' no van a dar "ni un paso atrás".

Feijóo se ha hecho eco en la red social X de unas imágenes en las que se ve cómo un grupo de personas increpa y lanza objetos a militantes del PP vasco en la citada localidad guipuzcoana mientras trataban de colocar una mesa informativa.

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"Pero ¿esto qué es?", comienza preguntándose el líder del PP en su perfil de X, donde recuerda que hacer unos días "agredieron a dos chavales de Nuevas Generaciones en Barakaldo" y denuncia que hoy quieran "amedrentar a Jon Echeverría --cabeza de lista del PP por Guipúzcoa-- y al resto de compañeros del PP vasco".

"Van listos si creen que nos dan miedo. Ni un paso atrás", proclama el presidente de los 'populares', quien subraya que el PP sigue "de frente" y "con todas las ganas" de ganar el próximo 29 de noviembre "a los socios de (Pedro) Sánchez". "Vamos a conseguirlo y, además, con escaño en Guipúzcoa", asegura.

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