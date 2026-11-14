Este domingo se mantendrán las lluvias en amplias zonas, con avisos amarillos en Galicia

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Madrid, 14 nov (EFE).- Este domingo se mantendrán las lluvias en amplias zonas de la Península, afectando especialmente a la mitad noroeste peninsular, donde Galicia se mantendrá bajo aviso amarillo por lluvia, tormenta y viento, aunque también se podrán dar en otros puntos como las cordilleras Béticas.

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha informado de que este domingo el paso de un frente atlántico dejará precipitaciones que afectarán a la mitad noroeste peninsular, con especial incidencia en Galicia, donde las lluvias se prevén persistentes, localmente con tormenta y con posibilidad de ser fuertes.

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En esta zona, Aemet ha emitido avisos amarillos (peligro bajo) por lluvias, tormenta y viento, que se extenderán desde primeras horas del día hasta por la tarde.

También lloverá en entornos de montaña del tercio norte y el oeste del Sistema Central, así como en las cordilleras Béticas.

En Baleares, los cielos se mantendrán poco nubosos, pero no se descarta alguna llovizna al final del día, así como en Canarias, donde se podrá dar alguna precipitación aislada en las islas montañosas. EFE

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