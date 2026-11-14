Equilibrios en el Baskonia ante un Real Madrid invicto pero también con bajas

Guardar

Vitoria, 14 nov (EFE).- Kosner Baskonia estará obligado a hacer equilibrios este domingo, motivado por las lesiones y dos debut de los nuevos fichajes, ante un Real Madrid invicto en la Liga ACB, pero que también visita el Buesa Arena con varias ausencias.

Los de Velimir Perasovic se presentarán a esta octava jornada de la Liga Endesa con un equipo muy distinto al de las últimas semanas.

PUBLICIDAD

Por un lado, la última lesión de Kenneth Faried, uno de los jugadores más en forma de los azulgranas y más utilizado por el técnico croata en los últimos partidos, ha trastocado los planes de un equipo en plena reconstrucción.

El veterano poste estadounidense se unió a las bajas de Tadas Sedekerskis y Márcio Santos, que han provocado un cambio sustancial en el juego interior de la plantilla vitoriana.

PUBLICIDAD

En esta tesitura es muy probable que los últimos en llegar esta misma semana, Rolands Smits y Kenan Kamenjas, debuten ante el equipo blanco con apenas un entrenamiento con el equipo baskonista.

El regreso de Rodions Kurucs y Chris Duarte ofrecerá más alternativas a Velimir Perasovic, que también podría contar con el base Damion Baugh, ausente en el último duelo de Euroliga.

PUBLICIDAD

En el lado madridista, Facu Campazzo, Gaby Deck, Usman Garuba, Theo Maledon y Mikael Jantunen no podrán vestirse de corto, pero Pedro Martínez recuperará a Chuma Okeke, después de ganar con autoridad al Estrella Roja en la competición continental.

El conjunto blanco no conoce la derrota en la liga ACB y a pesar de los problemas de lesiones, ha dado un paso adelante gracias a jugadores como Andrés Feliz o Tim Luwawu-Cabarrot.

PUBLICIDAD

El Real Madrid regresa a Vitoria tras jugar en Euroliga hace tres semanas en un partido que resolvió con comodidad, 86-104, y en el que volvió a disparar su anotación, como ya es habitual, pues el conjunto de la capital ha sufrido más y ha cosechado más derrotas cuando no ha sido capaz de superado los 90 puntos.

Así, las posibilidades del Baskonia para este partido pasan por la defensa en el juego interior y por seguir el ritmo anotador de su rival, que es el mayor anotador de la liga y el mejor reboteador.

PUBLICIDAD

Los de Perasovic tendrán que agarrarse al porcentaje en el tiro exterior, faceta que dominan en la ACB, donde pueden recortar los dos partidos de ventaja que tiene el Real Madrid sobre ellos. EFE

jd/rc/cmm