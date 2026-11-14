El Surne Bilbao busca prolongar su pleno en casa ante el UCAM Murcia

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Bilbao, 14 nov (EFE).- El Surne Bilbao tratará de prolongar su excelente trayectoria como local y sumar este domingo frente al UCAM Murcia (18.00 horas) su sexta victoria consecutiva en Miribilla, donde ha ganado los cinco partidos disputados hasta ahora, tres en la Liga Endesa y dos en la Liga de Campeones.

El equipo de Jaume Ponsarnau llega a esta octava jornada liguera reforzado anímicamente después de la importante victoria conseguida frente al Alba Berlín (83-75), que le permitió recuperar el 'average' particular con el conjunto alemán y situarse al frente de su grupo en la competición europea.

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Para este nuevo compromiso, el técnico catalán recupera a Harald Frey. El base noruego, que se perdió el partido contra el Alba, vuelve a estar disponible después de superar sus problemas físicos y Ponsarnau tendrá a toda la plantilla a su disposición para afrontar un partido exigente ante uno de los equipos más competitivos de la categoría.

El conjunto bilbaíno, que presenta un balance de cuatro victorias y tres derrotas en la Liga Endesa, quiere aprovechar el factor Miribilla para seguir creciendo en la competición y consolidarse en la zona media-alta de la clasificación después del tropiezo de la pasada jornada en Fontajau.

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En su pista ha superado al Manresa (107-92), al San Pablo Burgos (96-87) y al Andorra (88-76) en la Liga Endesa, además del Slavia de Praga (97-86) y el Alba Berlín en Europa. EFE

ibn/jas/cmm