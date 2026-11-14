El PSIB apela a la memoria de Antich para conseguir el cuarto diputado por Baleares en el Congreso

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El PSIB ha rememorado al difunto expresidente del Govern Francesc Antich para pedir el voto en las elecciones generales del próximo 29 de noviembre y así lograr un cuarto escaño por Baleares para el PSOE en el Congreso de los Diputados --con tres parlamentarios en la pasada legislatura--.

Diferentes representantes del partido han participado este sábado en el mitin central de la campaña electoral de la federación socialista balear en Palma, en el que han pedido votar "con alma, fuerza e ilusión" para que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, --presente en el acto-- pueda revalidar su cargo al frente del Ejecutivo.

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La cabeza de lista del PSOE por Baleares, Francina Armengol, ha señalado que el partido "sale a ganar" en estos comicios pero ha recordado que la campaña no acabará el 29N, sino el 23 de mayo de 2027 con las elecciones locales, insulares y autonómicas.

En ese sentido, ha recordado las palabras que Antich expresó durante la campaña de las elecciones europeas en 2024, en las que pidió un voto "coherente" para que la gente "tenga una mano donde agarrarse, por la paz y la libertad".

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La también presidenta de la Cámara Baja ha afirmado que el expresidente se sentía "muy orgulloso" de que se pudiera hablar el catalán y el resto de lenguas cooficiales en el Congreso, por lo que, ante las amenazas del PP de retirar esta posibilidad, ha reivindicado que "la lengua no se toca".

Armengol ha alegado que PP y Vox "solo hablan de prohibir, retroceder, quitar derechos y libertades". Además, ha planteado que frente a los "insultos" y la "mala educación" de estas formaciones, ha habido "gente con rigor y propuesta de país".

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Para la presidenta del Congreso, no es que España esté "polarizada" es que hay unas formaciones que "no aceptaron el resultado electoral" en 2023 y ha pronosticado que el 29N "van a rabiar" de nuevo porque Sánchez será presidente del Gobierno.

Al mismo tiempo, ha dirigido sus reproches contra el Govern del PP por no aceptar la condonación de la deuda propuesta desde el Ejecutivo, "a costa de la sanidad y la educación pública".

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Armengol ha dedicado unas palabras a las 'kellys' de Baleares y ha censurado que terminen su vida laboral con aquejadas de enfermedades profesionales.

En materia de vivienda, ha recordado que la competencia es de los gobiernos autonómicos, por lo que ha culpado a la presidenta del Govern, Marga Prohens, de no aplicar la ley estatal de vivienda para pagar unos alquileres más bajos.

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La siguiente en tomar la palabra ha sido la secretaria de Estado de Turismo y candidata a la presidencia del Govern del PSIB en 2027, Rosario Sánchez, quien ha apuntado que la derecha "tiene miedo a los progresistas", por lo que, a su juicio, quiere que "se queden en casa".

Asimismo, ha puesto en valor algunas de las medidas desarrolladas durante la legislatura como el incremento de las pensiones, del salario mínimo interprofesional o de la financiación autonómica para reforzar servicios como la dependencia, la educación y la sanidad.

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La representante socialista ha argumentado que su formación tiene un "compromiso con los derechos, las libertades y el futuro", por lo que ha antepuesto la "gestión" al "ruido".

Por su parte, la diputada del PSIB y candidata al Consell de Mallorca en 2027, Amanda Fernández, resaltado que la isla es una territorio "finito" y "frágil" que se tiene que proteger, ante "quienes niegan el cambio climático".

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También ha sostenido que Mallorca es "cultura y tradición", con una lengua propia que "une" a los mallorquines. Además, la ha reivindicado como una herramienta de "'seny'" para "combatir el racismo y el odio".

De la misma manera, Fernández ha mencionado la "dignidad" de la lucha de las educadoras de las 'escoletes', por lo que ha pedido a Sánchez que lidere un gobierno que lleve a cabo los "cambios necesarios" para "dignificar" sus condiciones laborales.

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El portavoz del PSIB en el Parlament y candidato a la alcaldía de Palma en 2027, Iago Negueruela, ha puesto en valor una ciudad que es "diversa" y que se ha construido con trabajadores "de todas partes", "sin odio", en la que "da igual el color de piel, religión o a quien se ame".

Por eso, ha ensalzado la regularización administrativa de personas migrantes para que ahora tengan "derechos" y "nadie les invisibilice" o les "expulse" de una sociedad en la viven y trabajan.

El aspirante socialista ha subrayado que Baleares necesita las leyes aprobadas por el Gobierno central, frente al "boicot" del alcalde de Palma, Jaime Martínez, por su negativa a limitar lo precios de los alquileres o a gravar los pisos vacíos.

Negueruela ha llamado a "expulsar" a Airbnb de la ciudad para que los pisos sean de la gente y no para "especular". "La sociedad no se puede permitir que quienes construyen las viviendas de los ricos de Europa vivan en caravanas", ha rematado.