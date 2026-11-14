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El PP exige a Morant que "rectifique, pida disculpas en público y retire los insultos" al alcalde de Elche

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El síndic del GPP en Les Corts, Nando Pastor, ha exigido a la ministra de Ciencia, Innovación y Universidades y secretaria general del PSPV-PSOE, Diana Morant, que "rectifique, pida disculpas en público y retire los insultos" al alcalde de Elche (Alicante), Pablo Ruz. "La campaña es larga y parece que los nervios le están jugando una mala pasada a la ministra 'sanchista' Diana Morant", ha lamentado.

"No estamos seguros de si la hija política de José Luis Rodríguez Zapatero, la ministra Diana Morant, va a heredar las joyas, pero lo que sí tenemos clarísimo es que no ha heredado nada del supuesto talante que entonces su padre político ZP nos vendía a todo el mundo", ha manifestado Nando Pastor en un comunicado.

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Así se ha expresado Pastor, tras calificar Diana Morant este viernes durante un acto de campaña de cara al 29N al primer edil de Elche como "pecho paloma": "Sigamos gritando para que la Comunitat Valenciana sea una comunidad que defienda a sus mujeres y no como el pecho paloma ese que tenéis en Elche también, que se le ocurrió aprobar en un Pleno que quiere derogar la ley del aborto de las mujeres. ¿Quién será él para quitarnos a nosotros los derechos a las mujeres?".

Al respecto, el 'president' de la Generalitat y líder del PPCV, Juanfran Pérez Llorca, publicó el viernes a última hora un mensaje en redes sociales en el que subraya que "en política no todo vale". "Los insultos y las descalificaciones personales, como los proferidos por Diana Morant contra el alcalde de Elche, son una vergüenza indigna. Cuando faltan los argumentos, aparecen los ataques personales. Una actitud propia de quien se sabe derrotada. La política exige respeto, responsabilidad y altura de miras. Siempre", indica.

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También, Pablo Ruz, en redes sociales, ha compartido un vídeo en el que se visualiza a Diana Morant llamándolo "pecho palomo" y remarca: "Basta ya de insultos".

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