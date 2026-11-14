El Nuevo Los Cármenes recibe un duelo entre dos equipos en buena racha

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Granada/Las Palmas de Gran Canaria, 14 nov (EFE).- Granada y Las Palmas, los dos equipos actualmente en mejor racha de LaLiga Hypermotion, con seis victorias seguidas los andaluces y cuatro los canarios entre el campeonato doméstico y la Copa del Rey, miden este domingo su potencial con el objetivo de ganar para seguir escalando posiciones en la clasificación.

El Granada confía en que no le afecte el hecho de no haber jugado la pasada jornada al suspenderse el partido previsto ante el Tenerife por el trágico fallecimiento del futbolista Jesús de Miguel.

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El equipo dirigido por José Rojo ‘Pacheta’ buscará su séptimo triunfo consecutivo, el sexto en liga, para mantener la posición en zona de promoción de ascenso y poder acercarse a los dos primeros puestos de la clasificación.

El técnico burgalés deberá hacer frente ante los insulares a cuatro bajas importantes por lesión, el atacante Jose Arnaiz y los laterales Pau Casadesús y el francés Baila Diallo, que ya faltaron al pasado choque ante el Eldense, mientras que el extremo Owen Emeka está concentrado con la selección española sub-17.

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Todo hace indicar que Pacheta repetirá la alineación del último partido al haberse recuperado de las molestias que arrastraban el delantero venezolano Alejandro Marqués y los medios Rubén Alcaraz y Pedro Alemañ.

Por su parte, el conjunto amarillo se presentará en el feudo nazarí en su mejor momento del curso, tras la llegada al banquillo del catalán Albert Sánchez hace unas semanas.

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Después de vencer a domicilio al Real Oviedo (2-3) y en casa al Eldense con sendos goles en el tiempo añadido (2-0), el preparador barcelonés pretende "dar continuidad" a la buena dinámica de su equipo y muestra un discurso ambicioso, con la intención de sumar tres nuevos puntos.

Sánchez se verá obligado a hacer cambios de piezas básicas, eso sí, Valentín Pezzolesi -había jugado los trece partidos anteriores completos- y Juanma Herzog, concentrados ambos con la selección española sub-21, son dos habituales titulares que no estarán en Granada y obligarán a configurar una nueva línea defensiva en la que el técnico tampoco dispone de muchas alternativas.

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Con el ghanés Nicholas Opoku inédito en Liga y el italiano Giovanni Bonfanti sin minutos desde que llegó el nuevo entrenador, el canterano Adrián Rodríguez podría tener la oportunidad de jugar como titular en el flanco izquierdo, y que Andrés Rodríguez pase al lado opuesto, su posición natural.

El técnico catalán recuperará al lateral derecho mallorquín Marvin Park y al centrocampista extremeño Iñaki González, aunque ninguno de los dos estará para jugar desde el inicio, según reconoció el propio entrenador en conferencia de prensa.

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A las bajas de larga duración como Viti Rozada, Sergio Ruiz y Enrique Clemente, aún en proceso de recuperación, se ha unido esta semana la de Sandro Ramírez, con una nueva lesión muscular, a pesar de jugar sólo los minutos finales ante el Eldense y después de intervenir en las dos jugadas de los goles.

- Alineaciones probables:

Granada: Alberto Flores; Sergio López, Juanjo Flores, Manu Lama, Pampín; Rubén Alcaraz, Gumbau, Alemañ; Rodelas, Gambín y Pascual.

Las Palmas: Caro; Andrés Rodríguez, Álex Suárez, Bonfanti, Adrián Rodríguez; Kirian, Loiodice, Manu Fuster; Iván Jaime, Jesé y Miyashiro.

Árbitro: pendiente de designación.

Estadio: Nuevo Los Cármenes, de Granada.

Hora: 16.15 horas. EFE

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