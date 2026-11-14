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El Memorial 'La Barranca' (La Rioja), declarado Lugar de Memoria Democrática

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Logroño, 14 nov (EFE).- El cementerio civil Memorial 'La Barranca', situado en Lardero (La Rioja), ha sido declarado Lugar de Memoria Democrática, un expediente que se inició a instancias de la Asociación para la Preservación de la Memoria Histórica de La Rioja 'La Barranca'.

El Boletín Oficial del Estado (BOE) ha publicado este sábado esta declaración, por parte la Dirección General de Promoción de la Memoria Democrática del Gobierno de España.

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La delegada del Gobierno en La Rioja, Beatriz Arraiz, ha afirmado a EFE que se trata de "una buena noticia" que se haya producido este reconocimiento que, entre otros aspectos, supone "poner en valor un hecho histórico determinado ocurrido en este país, relacionado con la Guerra Civil" española a partir de 1936.

Representa también, ha subrayado, "un reconocimiento a las víctimas" del golpe militar del 18 de julio de 1936 en el paraje de La Barranca y en el conjunto de La Rioja y a la Asociación 'La Barranca'.

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Para la delegada del Gobierno, este cementerio civil, con los restos de más de 400 republicanos fusilados, es "es un lugar de memoria", y esta declaración por parte del Estado es un reconocimiento a la memoria de aquellas víctimas.

Es algo que "cada vez tiene que ser más conocido por la sociedad riojana, que ya lo es, pero que tiene que ser aún más, sobre todo, por los jóvenes". EFE

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