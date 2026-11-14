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El FIATC Girona, sin Jassel Pérez, a por su primer triunfo como visitante

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Girona, 14 nov (EFE).- El FIATC Girona, noveno clasificado de la Liga Endesa con un balance de 4 victorias y 3 derrotas, visita este domingo (12.30 horas) al Unicaja (10.º, 3-4) con el reto de conseguir su primera victoria como visitante en la ACB sin el dominicano Jassel Pérez, máximo anotador de la competición.

El equipo de Moncho Fernández está brillando en Fontajau y lleva siete triunfos en siete partidos en casa, pero ha encajado tres derrotas muy contundentes en sus tres salidas en la Liga Endesa.

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Perdió por 40 puntos en la pista del Kosner Baskonia (118-78), por 23 en la pista del Río Breogán (115-92) y por 29 en la pista del Casademont Zaragoza (107-78), con actuaciones muy pobres.

En la Copa FIBA Europa sí ha ganado como visitante y es líder en solitario (6-1), en su primera aventura continental. El miércoles, sin ir más lejos, se impuso en casa del Dinamo Bucarest rumano, colista, por un trabajado 84-92, bajo la batuta del temporero Gregor Glas y David N'Guessan (16) y Andrzej Pluta (15).

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El Girona ya venía de ganar al Patrioti Levice eslovaco (90-66) y al Surne Bilbao (92-87) y suma tres victorias en los últimos tres partidos, una dinámica que certifica su buen momento de juego.

Ganar en casa del Unicaja sería un nuevo paso adelante para confirmar que el club de Marc Gasol puede seguir aspirando a cotas mayores, pero será un reto difícil por la entidad del rival, por las desconexiones del equipo lejos de casa y por la baja de Jassel Pérez.

El alero dominicano, líder de toda la Liga Endesa en anotación por partido (19,86) y segundo en valoración (21,43), sufre una subluxación en el hombro.

Su ausencia demandará un esfuerzo añadido del bloque y del jugador franquicia: Mac McClung, triple ganador del concurso de mates de la NBA y máximo anotador histórico de la G-League.

El base estadounidense, fichaje estrella, está cada día más aclimatado al baloncesto europeo y encadena actuaciones de mérito. Fue el Jugador Mejor Valorado (MVP) del mes de octubre de la Copa FIBA Europa y ha anotado 23, 16 y 19 puntos en los tres últimos partidos de la Liga Endesa.

Promedia 17,4 puntos en Europa y 15 en la ACB y llegará descansado a Málaga porque sólo disputó 13 minutos en la victoria en la pista del Dinamo Bucarest rumano.

Moncho Fernández tiene las bajas de larga duración de los escoltas Pep Busquets y Maxi Fjellerup. EFE

asm/vmc/cmm

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