El español Izan Edo consigue la medalla de plata en Japón

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Redacción Deportes, 14 nov (EFE).- El triatleta español Izan Edo ganó este sábado la medalla de plata en la Copa del Mundo de Triatlón de Miyazaki (Japón) con un tiempo de 53:12 minutos, superado por el francés Nils Serres, medalla de oro, y el chino Xirui Zhang cerró el podio con la medalla de bronce.

Desde el inicio de la carrera, Edo se mantuvo en el grupo principal junto al japonés Takuto Oshima, que lideró la prueba de natación y Serre le siguió muy de cerca en la de ciclismo.

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Sin embargo, fue el noruego Sebastian Wernersen quien lideró el grupo en la segunda transición de la carrera y superó al francés, mientras que Edo y Zhang ganaron terreno y adelantaron a Nils Serre en la bajada, pero este les superó en el esprint y no pudieron igualarle.

Finalmente, el francés se llevó el título tras firmar un tiempo de 53:10 minutos; a tan sólo dos segundos, el español, medalla de plata y a once, el chino Xirui, medalla de bronce.

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Edo rozó la victoria y fue el más rápido en el tramo de carrera a pie, al correr cinco kilómetros en tan sólo catorce minutos. El aragonés mejora su quinto puesto, que consiguió en China hace una semana, y consigue su segunda medalla de plata junto con la que logró el año pasado en Roma.

En la categoría femenina, la francesa Ilona Hadhoum ganó la prueba tras finalizar los tres tramos con un tiempo de 59:08 minutos, seguido de la china Xinyu Lin, a 29 segundos. El podio lo completó la eslovaca Zuzana Michalickova, a 33 segundos, que se quedó con la medalla de bronce, mientras que la española María Casals se quedó a cuatro segundos de conseguir una medalla. EFE

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