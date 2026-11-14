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El Eldense y el Sabadell pelean por cambiar sus dinámicas

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Elda (Alicante)/Sabadell (Barcelona), 14 nov (EFE).- El Eldense y el Sabadell se miden este domingo en el Nuevo Pepico Amat (18.30 horas) en un duelo en el que ambos pelearán por cambiar las tendencias negativas que arrastran en las últimas jornadas.

En el caso de los locales, afrontan esta cita tras haber encadenado una racha de tres partidos consecutivos con derrota, una serie que incluye al Albacete (2-0), al Granada (0-2) y a Las Palmas (2-0), mientras que el Sabadell lleva cuatro jornadas sin ganar en las que ha sumado dos puntos de doce posibles.

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Javi Calleja, entrenador del Eldense, es consciente de la importancia que tienen los tres puntos en este partido y recordó en su comparecencia previa la importancia que tiene hacerse "fuertes" en casa para cambiar de dinámica.

Pese al bache de resultados, el técnico azulgrana se muestra convencido de que su equipo tiene “madurez” suficiente para salir de esta situación porque su sensación es que el Eldense “merece tener más puntos” de los que acumula en las 13 jornadas disputadas en LaLiga Hypermotion.

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En esta ocasión, el conjunto alicantino recibe en Elda al Sabadell, equipo con el que mantuvo un apasionante pulso para ascender al fútbol profesional con final feliz para ambos, ya que el Eldense lo hizo de forma directa al terminar campeón en Primera Federación y el cuadro arlequinado por la vía de la promoción.

Para este encuentro, el entrenador del Eldense confirmó la baja del centrocampista Guille Macho por lesión y varias dudas que no podrá despejar hasta última hora al tener a varios jugadores con diversas molestias físicas.

Por su parte, el Sabadell visita a un rival directo en la zona media de LaLiga Hypermotion, con el objetivo de reencontrarse con la victoria para romper su peor racha de la temporada, tras cuatro partidos sin ganar.

El Sabadell protagonizó un inicio de temporada notable e incluso llegó a estar tres jornadas en puestos de promoción y luego ha ido bajando posiciones, pero abrió esta jornada con seis puntos de renta sobre el descenso.

Este domingo visita Elda con el reto de dar un nuevo paso hacia la meta de la permanencia, situada en los 50 puntos según su técnico, Ferran Costa.

El equipo arlequinado viene de sumar el cuarto empate a cero de la temporada, más que nadie en Segunda, contra la Real Sociedad B y necesita encontrar la pólvora para poder ganar en el Pepico Amat.

El otro objetivo es mejorar sus registros como visitante: continúa invicto en la Nova Creu Alta y promedia dos puntos por partido como local, pero 0,86 lejos de casa. Sólo ha ganado uno de sus siete desplazamientos.

El regreso de Óscar Sanz, pieza capital en la defensa, es la única novedad positiva en una convocatoria repleta de bajas.

El técnico arlequinado pierde a Quadri Liameed por el protocolo de conmoción cerebral y tampoco podrá contar por lesión con Eneko Aguilar, Miki Codina, Nicholas Gioacchini, Xavi Moreno, Patrick Nuamah, Pipa y Urri.

- Alineaciones probables:

Eldense: Ramón Vila, Clemente, Álex Serra, Floris Smand, David Ruiz, Carlos Guirao o Marcos Bustillo, Justin Smith, Jordi Martín, Fidel Chaves, Mariano Carmona y Rastrojo.

Sabadell: Fuoli; Ton Ripoll, Óscar Sanz, Catalá, Genar; Edgar, Pere Pons; Rahmani, Joel Priego, Baena; y Gastón.

Árbitro: pendiente de designación.

Estadio: Nuevo Pepico Amat, de Elda (Alicante).

Hora: 18.30 horas. EFE

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jas-nhp/asm-vmc/igg/cmm

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