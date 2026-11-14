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El Eibar busca ganar ante el Cádiz, necesitado de puntos, en la despedida a su presidenta

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Eibar (Gipuzkoa)/Cádiz, 14 nov (EFE).- El Eibar recibe este domingo al Cádiz, en puestos de descenso y necesitado de puntos, con la intención de volver a ganar en Ipurua y homenajear a su presidenta, Amaia Gorostiza, en su último encuentro en el palco después de más de diez años de dirigir los destinos del club.

El equipo armero vuelve a disputar un partido de liga tras dos semanas debido al aplazamiento del encuentro de la anterior jornada contra el Castellón por el trágico fallecimiento del futbolista del Tenerife Jesús De Miguel, quien jugó anteriormente en el conjunto 'orellut'.

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El entrenador del Eibar, Jokin Aranbarri, quiere volver a llevar a su equipo a la victoria, poner fin definitivamente a una mala racha de resultados y seguir la estela del triunfo logrado en Copa contra el Pamplona.

El entrenador azkoitiarra llega con las bajas de los lesionados Gift, Elgezabal y Bernat, mientras que Arbilla es duda tras sufrir hace dos semanas una contusión. Si finalmente no se recupera, Imanol García de Albéniz podría saltar al campo desde el inicio.

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En el lado positivo, Aranbarri recupera a uno de sus bastiones que llevaba lesionado más de dos meses, Sergio Álvarez, que ya dispuso de minutos está semana en la competición de Copa.

También pudo alinear unos minutos a un Lander Olaetxea que todavía permanecía inédito está temporada, ya que se lesionó en el tramo final de la anterior.

Los armeros quieren ofrecer el triunfo a su presidenta Amaia Gorostiza, en su último encuentro en el palco después de más de diez años de dirigir el club guipuzcoano.

Por su parte, el Cádiz afronta una exigente visita con la necesidad de cambiar su dinámica de resultados y comenzar a recortar distancias con los puestos de permanencia.

El conjunto amarillo, que ocupa la vigésima primera posición con 10 puntos, llega a la cita después de encadenar dos derrotas consecutivas, la última el pasado fin de semana en casa ante el Oviedo (1-2), y requiere recuperar confianza y competitividad.

El equipo dirigido por Borja Jiménez ha aprovechado la primera semana completa de entrenamientos desde la llegada del técnico abulense para profundizar en aumentar la producción ofensiva, dotar al equipo de mayor agresividad desde la defensa hacia adelante y consolidar un bloque capaz de defender más lejos de su portería.

Para este encuentro, Jiménez tendrá condicionada la configuración de la defensa, todavía no están disponibles el lesionado Javi Castro, que sufrió una dolencia muscular ante el Oviedo; ni el serbio Bojan Kovacevic y el comorense Kenan Toibibou, concentrados con sus respectivas selecciones nacionales.

Estas ausencias podrían otorgar la vuelta de Manu Fernández a la titularidad y que Sergio Arribas salte del lateral izquierdo al centro de la zaga, con lo que, en tal caso, Cristian Gutiérrez portase dorsal inicial en el carril zurdo.

El delantero georgiano Iuri Tabatadze, inédito esta campaña por lesión, es la otra ausencia destacada, aunque la alegría para Jiménez es la recuperación de otros dos arietes que estaban de baja, el uruguayo Gonzalo Petit y el ucraniano Vladys Kopotun.

- Alineaciones probables:

Eibar: Magunagoitia, Álvaro Rodríguez, Nolaskoain, Arana, Imanol, Mada, Aleix Garrido, Adu Ares, Iván Gil, Guruzeta y Bautista.

Cádiz: Ezkieta; Gocholishvili, Manu Fernández, Arribas, Cristian; Moueffek, Zárate, Ibón Sánchez, Cordero, Vázquez; y García Pascual.

Árbitro: Pendiente de designación.

Estadio: Ipurua, en Eibar (Gipuzkoa).

Hora: 18.30 horas. EFE

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