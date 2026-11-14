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El cantautor mexicano Ed Maverick "muy en paz" tras sufrir el coste de la fama

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Maite Valadez Arrazola

Madrid, 14 nov (EFE).- Después de la abrumadora fama tras el lanzamiento de su primer álbum “Mix pa llorar en tu cuarto” en 2018, el cantautor mexicano Ed Maverick asegura sentirse hoy “muy en paz” después de un periodo alejado de los focos y le “conmueve” el respeto de quienes han aprendido a darle un trato “más humano” sin exigirle fotos o poses.

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“Vas a lugares y te vuelves el centro de atención, aunque no lo pidas. (...) Así como recibes la atención, recibes dinero, y muchas otras cosas, pero de todos modos estás perdiendo algo que no cuesta dinero. Estás perdiendo libertad, estás perdiendo privacidad, estás perdiendo muchas cosas que cualquier humano necesita para su existencia correcta y para no volverse loco”, reflexiona en exclusiva para EFE.

Ed Maverick, nombre artístico de Eduardo Hernández Saucedo (Delicias, México, 2001) y autor de canciones como “Fuentes de Ortiz” y “Acurrucar”, conversó sobre fama, salud mental y su próximo proyecto musical en Gen [F], el videopodcast de la Agencia EFE que habla con referentes de la generación Z.

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El cantautor se encuentra actualmente en Europa en medio de una gira que incluye las ciudades de Berlín, París, Milán, Londres, Madrid (15 de noviembre), Barcelona (17 de noviembre) y que culminará en la ciudad mexicana de Hermosillo.

“Sin agua es ruta yerma” es el nombre de su próximo proyecto musical, que incluye dos álbumes, cada uno de 10 canciones, en un proyecto que se gestó durante 4 ó 5 años e incluye trabajos de una etapa en la que, según ha asegurado el propio artista, fumaba mucha marihuana algo que influye en el contenido de su música, según revela el artista.

Maverick considera que el tema más recurrente sónica y líricamente de “Sin agua es ruta yerma” es el desierto: “Casi siempre en los lugares que son desérticos es más propenso también a que haya puntos de energía muy potentes”.

Maverick explica que para sus giras cuenta con el apoyo de una ‘wellness coach’ (persona que cuida su salud) que le ayuda a él y a su equipo a “estar más aterrizados y centrados” mediante respiraciones, meditación y yoga durante los viajes.

A pesar de que considera que es un halago reunir a muchas personas en sus conciertos, Maverick acepta que le resulta difícil conectar con más de mil personas en una sala.

Respecto a su relación con el público sobre el escenario, Maverick piensa que hay ciertas faltas de respeto normalizadas, como es el caso del acoso verbal o comentarios de tono sexual, algo que ha dicho le ha llegado a provocar ataques de pánico o le ha llevado a alejarse de los conciertos durante un tiempo.

“Normalmente la gente no lo ve como algo grave porque soy hombre”, asegura, y aunque hace mea culpa -“nosotros mismos como hombres propiciamos eso”-, Maverick se niega a aceptarlo como parte de la cultura, a pesar de que piensa que ha aprendido a “darle la vuelta” y a tomar medidas para prevenirlo.

El artista chihuahuense considera que la fama es un “constructo capitalista”: “Entre más famoso eres, puedes cautivar a las personas y ser aceptado socialmente, pero todo tu valor recae en algo material, en la abundancia que puedes representar al ser famoso, pero en realidad no tiene ninguna esencia”, sentencia.

Maverick confiesa que en el pasado pensó que su generación era más progresista, pero ahora considera que no y que simplemente estaba “desconectado”, algo que vincula a los algoritmos de las redes sociales: “Como que tienden a ser cámaras de eco de la información”.

Algo que es muy “raro” porque “a los más viejos de la generación Z nos tocó el Internet que todavía era real (...) en el que podías ver cosas que no te gustaran”, reflexiona. EFE

(foto)(vídeo)

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