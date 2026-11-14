Espana agencias

El Barça, pletórico tras su triunfo en Atenas, a por la novena victoria consecutiva

Guardar

Barcelona, 14 nov (EFE).- Pletórico tras conquistar contra pronóstico la pista del Panathinaikos en la Euroliga (74-76), el Barça de Aleksander Sekulic recibe este domingo (17.00 horas) al Monbus Obradoiro en el Palau Blaugrana con el objetivo de prolongar su buen momento y sumar su novena victoria consecutiva.

En Atenas, los jugadores azulgranas culminaron en el último cuarto una meritoria remontada de catorce puntos en la que demostraron que nunca se rinden, incluso en la pista de un rival con una plantilla que, por presupuesto y características de sus jugadores, está diseñada para conquistar la máxima competición europea.

PUBLICIDAD

Y eso que el conjunto catalán viajó a Grecia sin los lesionados Kevin Punter, su principal referencia ofensiva, y el ala-pívot Tosan Evbuomwan, que tampoco jugarán ante el conjunto gallego.

Sí que lo hará Justin Robinson, el líder de la remontada azulgrana ante el PAO. El base estadounidense firmó 16 puntos en el último cuarto y anotó el triple decisivo a cuatro segundos del final.

PUBLICIDAD

Su trascendencia en partidos ajustados es evidente en este inicio de curso, especialmente en la Euroliga. Anotó el triple de la victoria contra el Maccabi de Tel Aviv, forzó la prórroga en la derrota contra el Olympiacos también desde el perímetro y fue el autor de los últimos trece puntos del Barça en el OAKA.

Es junto con Punter la principal referencia en ataque en la competición europea (14,6 puntos). En la Liga Endesa, también es uno de los líderes ofensivos (11,7 puntos) de un equipo que busca su cuarto triunfo consecutivo en la ACB para asentarse en la zona alta de la clasificación.

Antes del inicio de la octava jornada, el Barça, cuarto mejor ataque de la competición (97,3 puntos), ocupa la sexta posición, empatado a cinco victorias y dos derrotas con el segundo clasificado, el Basket Valencia, y los otros tres equipos que le preceden en la tabla: Kosner Baskonia, La Laguna Tenerife y Casademont Zaragoza.

Duodécimo clasificado, con un balance de tres victorias y cuatro derrotas, el Obradoiro destaca por su fortaleza interior. Es el segundo mejor reboteador (41,57) de la competición, justo por detrás del Real Madrid y cuenta en sus filas con el pívot dominicano Joel Soriano, cuarto jugador más valorado de la ACB, con 20 créditos por partido.

Soriano anota 17 puntos y captura 7,1 rebotes por partido. Neutralizar su superioridad en la pintura será un reto para un Barça que anda corto de efectivos en la pintura por las bajas de Evbuomwan y Yoan Makoundou, que todavía no ha debutado con la zamarra azulgrana debido a sus problemas de rodilla.

Además, el base Juan Núñez, que esta semana ha empezado a entrenar con el grupo tras sufrir un esguince de tobillo, es duda. Sekulic podría dar más protagonismo a los jugadores de la segunda unidad, ya que la próxima semana el Barça afrontará tres partidos: ante el París Basketball y el Estrella Roja, en la Euroliga, y frente a La Laguna Tenerife, en la Liga Endesa. EFE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Estos son los ganadores del Sorteo 2 de Super Once

Juegos Once publicó la combinación ganadora del sorteo 2 de las 12:00 horas

Estos son los ganadores del Sorteo 2 de Super Once

Judith, conductora, desvela el truco de los autobuses para no quedarse estancados en una cuesta

El sistema mantiene el vehículo inmóvil tras soltar el freno y se desactiva al acelerar

Judith, conductora, desvela el truco de los autobuses para no quedarse estancados en una cuesta

La ‘playa’ de Madrid abrirá en 2027 y ya tiene las primeras entradas a la venta: será el mayor parque de olas de Europa para los amantes del surf

El proyecto, que contará con una laguna de 23.000 metros cuadrados, enfrenta numerosas críticas por su impacto ambiental

La ‘playa’ de Madrid abrirá en 2027 y ya tiene las primeras entradas a la venta: será el mayor parque de olas de Europa para los amantes del surf

La educación pública cumple un mes de huelga en Madrid sin que la Comunidad se siente a negociar: “No podemos seguir sosteniendo el sistema educativo en nuestras espaldas”

Los docentes piden recuperar las horas lectivas del 2012, una bajada de ratios y mejoras salariales

La educación pública cumple un mes de huelga en Madrid sin que la Comunidad se siente a negociar: “No podemos seguir sosteniendo el sistema educativo en nuestras espaldas”

Jordi Cruz, chef Michelin: “Los cocineros lo sabemos bien, la cáscara del queso tipo parmesano no se tira”

El jurado de MasterChef España comparte una técnica sencilla, basada en el umami de la corteza del queso, para elevar cualquier receta de espaguetis

Jordi Cruz, chef Michelin: “Los cocineros lo sabemos bien, la cáscara del queso tipo parmesano no se tira”
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Judith, conductora, desvela el truco de los autobuses para no quedarse estancados en una cuesta

Judith, conductora, desvela el truco de los autobuses para no quedarse estancados en una cuesta

La ‘playa’ de Madrid abrirá en 2027 y ya tiene las primeras entradas a la venta: será el mayor parque de olas de Europa para los amantes del surf

Campaña de las elecciones generales 29-N, en directo: Pedro Sánchez defiende la “buena política ante la mala educación” en el primer fin de semana de campaña

‘Latinos for Vox’ o por qué hay latinoamericanos que votarían un partido que “podría perjudicarles”: “Las identidades son múltiples y pueden combinar posiciones contradictorias”

Un informe de inteligencia apunta a Rusia y al papel de un militar del Kremlin como incitador de las revueltas en Francia: “Moscú intenta avivar las tensiones sociales”

ECONOMÍA

Condenan a una aseguradora a pagar 171.000 euros a un motorista por las secuelas de un accidente: sufre ocho secuelas “inoperables” en las articulaciones

Condenan a una aseguradora a pagar 171.000 euros a un motorista por las secuelas de un accidente: sufre ocho secuelas “inoperables” en las articulaciones

El PP promete elevar el salario medio a 50.000 euros y el PSOE replica que “es una lista de deseos”: el choque entre Carlos Cuerpo y Juan Bravo en el debate electoral

La vivienda entra en campaña: qué medidas proponen los partidos que se presentan el 29-N y cómo han funcionado en otros países

El expresidente de Renfe se despide por carta tras su cese y asume “en primera persona la responsabilidad” de la situación actual

Las empresas no pueden descontar sueldo ni exigir recuperar horas a quienes no puedan teletrabajar por la caída de Microsoft

DEPORTES

Raül Valdecantos, el primer joven de 22 años en cruzar España en línea recta: “Si lo ha hecho un francés, ¿por qué yo no?”

Raül Valdecantos, el primer joven de 22 años en cruzar España en línea recta: “Si lo ha hecho un francés, ¿por qué yo no?”

Martín Casillas, hijo de Iker y Sara Carbonero, quiere hacer su propia carrera después de irse del Real Madrid: “No quiero que me comparen”

Rossi reabre la herida de Sepang y se confiesa como nunca: “Juro por la cabeza de mis hijas que nunca hubo patada a Márquez”

La reflexión de Ilia Topuria sobre el dinero: “Cuanto más ganas, más gastos incrementas y eso es un error”

Giro en el ‘caso Negreira’: un exentrenador del filial del FC Barcelona sí usó los informes que Luis Enrique y Valverde ni vieron