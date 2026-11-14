El Barça, pletórico tras su triunfo en Atenas, a por la novena victoria consecutiva

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Barcelona, 14 nov (EFE).- Pletórico tras conquistar contra pronóstico la pista del Panathinaikos en la Euroliga (74-76), el Barça de Aleksander Sekulic recibe este domingo (17.00 horas) al Monbus Obradoiro en el Palau Blaugrana con el objetivo de prolongar su buen momento y sumar su novena victoria consecutiva.

En Atenas, los jugadores azulgranas culminaron en el último cuarto una meritoria remontada de catorce puntos en la que demostraron que nunca se rinden, incluso en la pista de un rival con una plantilla que, por presupuesto y características de sus jugadores, está diseñada para conquistar la máxima competición europea.

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Y eso que el conjunto catalán viajó a Grecia sin los lesionados Kevin Punter, su principal referencia ofensiva, y el ala-pívot Tosan Evbuomwan, que tampoco jugarán ante el conjunto gallego.

Sí que lo hará Justin Robinson, el líder de la remontada azulgrana ante el PAO. El base estadounidense firmó 16 puntos en el último cuarto y anotó el triple decisivo a cuatro segundos del final.

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Su trascendencia en partidos ajustados es evidente en este inicio de curso, especialmente en la Euroliga. Anotó el triple de la victoria contra el Maccabi de Tel Aviv, forzó la prórroga en la derrota contra el Olympiacos también desde el perímetro y fue el autor de los últimos trece puntos del Barça en el OAKA.

Es junto con Punter la principal referencia en ataque en la competición europea (14,6 puntos). En la Liga Endesa, también es uno de los líderes ofensivos (11,7 puntos) de un equipo que busca su cuarto triunfo consecutivo en la ACB para asentarse en la zona alta de la clasificación.

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Antes del inicio de la octava jornada, el Barça, cuarto mejor ataque de la competición (97,3 puntos), ocupa la sexta posición, empatado a cinco victorias y dos derrotas con el segundo clasificado, el Basket Valencia, y los otros tres equipos que le preceden en la tabla: Kosner Baskonia, La Laguna Tenerife y Casademont Zaragoza.

Duodécimo clasificado, con un balance de tres victorias y cuatro derrotas, el Obradoiro destaca por su fortaleza interior. Es el segundo mejor reboteador (41,57) de la competición, justo por detrás del Real Madrid y cuenta en sus filas con el pívot dominicano Joel Soriano, cuarto jugador más valorado de la ACB, con 20 créditos por partido.

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Soriano anota 17 puntos y captura 7,1 rebotes por partido. Neutralizar su superioridad en la pintura será un reto para un Barça que anda corto de efectivos en la pintura por las bajas de Evbuomwan y Yoan Makoundou, que todavía no ha debutado con la zamarra azulgrana debido a sus problemas de rodilla.

Además, el base Juan Núñez, que esta semana ha empezado a entrenar con el grupo tras sufrir un esguince de tobillo, es duda. Sekulic podría dar más protagonismo a los jugadores de la segunda unidad, ya que la próxima semana el Barça afrontará tres partidos: ante el París Basketball y el Estrella Roja, en la Euroliga, y frente a La Laguna Tenerife, en la Liga Endesa. EFE

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