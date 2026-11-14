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Duelo catalán de urgencias en el Barris Nord

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Lleida/Manresa (Barcelona), 14 nov (EFE).- El iLerna Lleida y el Kids&Us Manresa, ambos con un balance de una victoria y seis derrotas, afrontan este domingo (12.00 horas) en el Barris Nord un duelo catalán de urgencias en el que buscarán salir del pozo de la clasificación de la Liga Endesa.

El Lleida encadena seis derrotas consecutivas y está a sólo un partido de igualar su peor racha en la Liga Endesa, que tuvo lugar la pasada temporada. En el partido del pasado fin de semana, los de Gerard Encuentra cayeron por 93-98 ante el Kosner Baskonia, pese a la buena actuación ofensiva del escolta James Batemon (29 puntos y 29 créditos de valoración).

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Otra de las piezas importantes del cuadro ilerdense, que todavía no conoce la victoria como local esta campaña, es el pívot Zacharie Perrin, que firma una media de 13 puntos, 6,3 rebotes y 17,4 créditos de valoración.

El iLerna Lleida es el conjunto que más faltas recibe por partido (24,43). Sin embargo, su tarea pendiente es la defensa, pues es el equipo que más puntos ha recibido en estas siete primeras jornadas (739), con una media de más de 105 tantos por partido.

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En el apartado físico, Gerard Encuentra no podrá contar con el pívot Atoumane Diagne y el base Adrià Rodríguez, ambos lesionados de larga duración. A pesar de que algunos piezas han sufrido molestias a lo largo de la semana, el técnico ilerdense tendrá a los diez jugadores restantes a su disposición.

En el duelo de la pasada temporada, el conjunto del Bages se impuso por 90-99 con una gran actuación coral liderada por el base Ferran Bassas (14 puntos, 11 asistencias y 19 de valoración).

Los manresanos, que llegan a este partido después de sumar su primera victoria en liga la jornada anterior, ante el Monbus Obradoiro tras dos prórrogas (100-99), llegan con la moral alta tras un inicio muy prometedor en la Eurocopa, donde son segundos del grupo D.

Precisamente, en el último duelo europeo de esta misma semana, los de Diego Ocampo vencieron por 86-82 al Bosna Sarajevo para poner el 5-2 de balance.

Ahora el objetivo de los del Bages es trasladar la buena dinámica continental a la Liga Endesa, donde la situación es dramática, con seis derrotas en siete partidos, y un acumulado de más de 100 puntos recibidos por encuentro.

En cuanto al parte médico, la gran novedad es la vuelta a la convocatoria del ala-pívot Timmy Allen, que hasta antes de la lesión, era el jugador mejor valorado de la Liga Endesa con una media superior a los 20 créditos.

En todas estas semanas que estuvo de baja, la gran referencia del equipo fue el base JD Notae, con unos promedios de 15,7 puntos y 1,7 asistencias.

Sin embargo, seguirán de baja el base Rafa Villar, y se une a la lista el reciente fichaje, el ala-pívot Luka Scuka, con molestias musculares. EFE

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jvs/pbl/vmc/cmm

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