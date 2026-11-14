Cerrado un canal de redes sociales que captaba cuentas para mover dinero del cibercrimen

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Granada, 14 nov (EFE).- La Guardia Civil ha cerrado un canal de TikTok que buscaba captar víctimas como “mulas económicas” para que creasen cuentas bancarias, a cambio de lo que supuestamente ofrecían hasta 100 euros, con el fin de recibir, transferir y ocultar dinero procedente de estafas y otros ciberdelitos.

Han sido detenidas dos personas, entre ellas el administrador del perfil y otra investigada, en Granada y Almería, según ha informado este sábado el Instituto Armado.

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Esta investigación, de nombre “Black-Account”, ha permitido recuperar 38.000 euros y poner fin a este canal utilizado en esta red social, en un caso en el que hay al menos 162 víctimas afectadas.

La operación comenzó hace un año tras la denuncia en Granada de uno de los damnificados. Desde entonces, guardias civiles del Equipo de Investigación Tecnológica EDITE han analizado gran cantidad de información de carácter financiero y tecnológico para seguir el recorrido de los fondos y destapar este sistema de captación de cuentas bancarias.

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El anzuelo: un vídeo, un número de teléfono y una promesa

El método empleado es sencillo. Personas dedicadas a actividades delictivas a través de internet ofrecen dinero a cambio de que otras abran cuentas bancarias a su nombre y cedan su control, facilitando posteriormente claves y códigos de verificación para operar con ellas.

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Aunque estas continúan figurando a nombre de sus titulares, son otras personas quienes las utilizan para recibir, transferir y mover el dinero procedente de estafas y otros ciberdelitos, con el objetivo de dificultar el seguimiento y la identificación de sus verdaderos responsables. Basta un teléfono móvil y el alcance de las redes sociales para reclutar nuevos colaboradores.

Lo que hace especialmente peligroso este sistema no es una sola cuenta, sino su capacidad para multiplicarse, ha destacado la Guardia Civil.

Un solo vídeo llega a miles de usuarios en muy poco tiempo y capta numerosas personas dispuestas a abrir más de una cuenta a cambio de la compensación económica que se ofrece.

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Cada nueva cuenta se convierte en una puerta de entrada para el dinero de las víctimas, que posteriormente es transferido entre distintas cuentas, plataformas financieras e incluso servicios de criptomonedas con la finalidad de dificultar su rastreo.

Una cuenta por 100 euros

En este caso, uno de los detenidos había creado un perfil en TikTok donde subía vídeos ofreciendo 100 euros a cambio de la creación de cuentas bancarias. Bajo la promesa de obtener dinero fácil y sin riesgos, facilitaba en los comentarios de sus vídeos un número de teléfono de contacto para aquellas personas interesadas.

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El captado abría la cuenta a su nombre, superaba la verificación por vídeo con su rostro y su documento nacional de identidad (DNI) y, después, entregaba los códigos de seguridad que le llegaban por SMS. Con esta información, el control efectivo de la cuenta pasaba a manos del estafador. El titular continuaba siendo el captado, pero quien movía el dinero no.

Durante las pesquisas, la Guardia Civil ha comprobado cómo uno de los titulares bancarios investigados llegó a acumular 26 cuentas en ocho entidades distintas. Asimismo, por una sola cuenta de una entidad financiera digital llegaron a circular cerca de 80.000 euros.

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La investigación continúa abierta y no se descartan nuevas detenciones. EFE