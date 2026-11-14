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Bera Bera defiende tres goles de renta ante Rocasa para entrar en la Liga Europea

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San Sebastián, 14 nov (EFE).- El Super Amara Bera Bera defenderá este domingo una renta de tres goles conseguida en el encuentro de ida ante el Rocasa (27-30) para acceder a la fase de grupos de la Liga Europea, uno de sus grandes objetivos esta temporada.

Las donostiarras son favoritas para jugar la segunda competición del balonmano femenino pero no pueden obviar que las grancanarias ya les han dado varios disgustos en los últimos meses.

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La conquista de la última Liga y Supercopa por parte del Rocasa duele un poco menos en San Sebastián porque en el último mes ha conseguido rehacerse a medias, ganando en competición nacional al conjunto de Telde y también con la victoria en la ida de esta ronda 3 europea, la última antes de los grupos.

El técnico, Jon Beguiristain, seguirá sin contar con varias titulares básicas en su esquema, como la argentina Elke Karsten o la internacional española Esther Somaza, pero tiene a otras dos 'Guerreras', Carmen Arroyo, desatada tras los nueve goles de la ida de esta preliminar europea, y la central Elba Álvarez, en plena forma.

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El último revés para el equipo vasco ha llegado esta misma semana con la grave lesión de la extremo francesa Marie Louis, rotura de ligamento cruzado, que se pierde el resto de la temporada. EFE

cr/cgc/cmm

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