Asociación Médica Mundial: la sanidad universal española no aguantará sin más financiación

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Adaya González

Madrid, 14 nov (EFE).- El presidente de la Asociación Médica Mundial (AMM), Yung Jul Park, cree que España tiene "uno de los mejores sistemas sanitarios universales del mundo", pero avisa: con una población tan envejecida y profesionales cada vez más quemados, este "excelente" modelo de cobertura gratuita para todos es insostenible sin más financiación.

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Park, de visita estos días en Madrid, donde ha participado en la IX Convención de la Profesión Médica de la Organización Médica Colegial (OMC), alaba en una entrevista con EFE la sanidad española, de la que se declara gran conocedor. "Ofrece más y mejores servicios a sus ciudadanos", sentencia.

"España -prosigue el neurocirujano surcoreano- es conocida por ser pionera en ética médica, en excelencia en educación y desarrollo profesional continuo, en trasplantes... Además, en términos numéricos, tiene más médicos que el promedio de la OCDE", en concreto, de 4,4 por cada 1.000 habitantes frente a 3,9.

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Pero, sobre todo, porque "en el pasado y en la actualidad, cuenta con uno de los mejores modelos de sistema sanitario universal, que ofrece atención gratuita a todos"; este año, el Gobierno le devolvió su carácter totalmente universal al garantizar la atención a todas las personas residentes en el país independientemente de su situación administrativa.

Sin embargo, la moneda tiene otra cara: el costo médico promedio para las personas mayores de 55 años es más del doble que el de la población general y, en un país con una población cada vez más envejecida y pluripatológica como España, "lo gratuito no siempre es lo mejor, y mantenerlo gratuito para todos tiene un costo enorme".

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Aunque tenga más médicos de media, el sistema sanitario universal provoca que trabajen más, pero cobrando menos que sus colegas de otros países; el "burnout" o desgaste profesional afecta al 24 % de los facultativos españoles y a más del 50 % de los jóvenes y residentes MIR, según datos del Instituto de Salud Carlos III (ISCIII) y la OMS.

"Los españoles están sometidos a mucha más presión que los de otros países europeos", zanja Park.

Por todo ello, alerta que, "en un futuro cercano, podría haber problemas si no se corrigen o planifican con anticipación" y, sobre todo, si no se le destina una mayor financiación. "Si se mantiene así, será muy difícil sostener este excelente modelo de cobertura sanitaria universal que tenéis en España", avisa.

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Ante este escenario, apela al Gobierno, a los expertos en planificación y también a los propios profesionales de la salud a que "trabajen juntos como un solo equipo para lograr un futuro sostenible y mantener uno de los mejores sistemas de Europa y del mundo".

Los problemas que atenazan a los médicos españoles no son exclusivos de aquí, y en todo el mundo padecen situaciones de estrés, sobrecarga, violencia e incluso multitud de procesos penales, lo cual les está alejando cada vez más de la profesión: "El agotamiento no es una debilidad personal, sino un fallo sistémico, que significa que cada sistema de salud falla", denuncia.

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Hace un mes que Park asumió la presidencia de la AMM, una organización internacional creada en 1947 para asegurar la independencia de los médicos y garantizar los mayores niveles posibles en conducta ética y atención médica tras los excesos y experimentos perpetrados durante la Segunda Guerra Mundial. A día de hoy representa a más de 11 millones de profesionales de 115 países.

El neurocirujano asume el cargo con el "privilegio" de dar continuidad a esta labor de proteger "la ética, la conducta y el comportamiento de la práctica médica para el bien de la salud de las personas".

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Le preocupa especialmente la autonomía profesional, es decir, "la libertad del médico para realizar un juicio clínico individual, velando únicamente por el interés del paciente, sin interferencias ni perturbaciones derivadas de presiones externas ni ningún otro tipo de injerencias".

"Cada país tiene un gobierno diferente, presupuestos diferentes, sistemas diferentes, eso lo entendemos", justifica. "Pero a veces -lamenta- se nos dan directrices unidireccionales sin preguntarnos en la elaboración de políticas, procedimientos o leyes médicas".

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Lo cual es particularmente peligroso en una sociedad global sometida a un creciente número de amenazas, desde la desinformación, noticias falsas y pseudociencias a las catástrofes naturales y el cambio climático, que favorece la aparición y expansión de nuevas enfermedades y pandemias.

"Deberían escuchar al menos a quienes trabajamos directamente en primera línea con los pacientes, sabemos lo que necesitan, los problemas que surgen; sabemos cuándo fallarán las infraestructuras, como durante las pandemias, los desastres y otras crisis. Debemos trabajar en equipo para poder seguir las mejores prácticas médicas y brindar así la mejor atención posible a los pacientes", concluye. EFE

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