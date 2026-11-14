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Aragón prevé exhibir las pinturas profanas de Sijena a partir de marzo de 2028

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Zaragoza, 14 nov (EFE).- Las pinturas profanas del Monasterio oscense de Sijena llegarán al cenobio procedentes del Museo Nacional de Arte de Cataluña (MNAC) el próximo 2 de diciembre y tras unos 14 meses de estudios técnicos y restauración, el Gobierno de Aragón prevé su exhibición a partir de marzo de 2028.

El presidente de Aragón, Jorge Azcón, ha visitado este sábado el monasterio para conocer los trabajos que se están acometiendo para albergar estas pinturas, ocho paneles datados en torno al 1200 que no sufrieron el incendio del cenobio en 1936 y que el MNAC comenzará a desmontar en la sala que las alberga el próximo 17 de noviembre para concluir su trasladado el 2 de diciembre.

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Azcón ha destacado que se trata de un conjunto pictórico románico "excepcional" y singular por su temática, relacionada con la identidad institucional que tenía el monasterio vinculada a la vida cortesana, a la guerra y a Tierra Santa, regresarán 66 años después "al lugar que les corresponde, al lugar en el que fueron concebidas y, sobre todo, al lugar en el que el mundo va a entender y comprender todo el significado" que tienen.

Su retorno, ha subrayado, es "una gran victoria colectiva" y no es fruto de la "casualidad", sino del trabajo de técnicos y del Gobierno de Aragón a lo largo de muchos años en defensa del patrimonio de los aragoneses.

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Las labores para el desmontaje, embalaje y transporte de las pinturas profanas comenzarán este martes, 17 de noviembre, a cargo de la empresa SIT y de técnicos del MNAC y del Gobierno de Aragón, con la previsión de que lleguen al monasterio el 2 de diciembre.

Una vez lleguen al cenobio, ha precisado Azcón, se almacenarán provisionalmente en las instalaciones preparadas para ello para que puedan comenzar los trabajos de limpieza y restauración, que durarán aproximadamente 14 meses, y el propósito es que se puedan exhibir temporalmente en la nave de los antiguos dormitorios en los primeros meses de 2028, ha apuntado el presidente.

"Aragón está preparado para recibir un tesoro cultural como son las pinturas profanas de Sijena" pero aún queda, ha remarcado Azcón, el objetivo de recuperar las pinturas murales de la Sala Capitular del monasterio.

Según el calendario marcado judicialmente el pasado 10 de abril, el MNAC tenía un plazo máximo de 56 semanas para la devolución de las pinturas murales y además debe acreditar que trabaja en esa dirección, por lo que Azcón ha advertido de que su Gobierno no va a permitir la división del patrimonio de Aragón, y por tanto continuará trabajando hasta que la vuelta de ese patrimonio "sea completo".

En ese sentido, preguntado por si el Gobierno de Aragón está preparado para una ejecución subsidiaria de la sentencia, ha afirmado que las pinturas "van a volver seguro" y que su ejecutivo pedirá la ejecución de la sentencia y exigirá responsabilidades penales a aquellos que no la cumplan. EFE

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