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Álex Ibáñez: "El miedo de verdad no está en lo que ves, sino en lo que te imaginas"

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Ana Aparicio

Soria, 14 nov (EFE).- No mostrarlo todo, sino dejar espacio a la imaginación del espectador. Esa es, para Álex Ibáñez Nauta, hijo del cineasta Chicho Ibáñez Serrador, la clave para conseguir que una película impacte y permanezca en la memoria del público.

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"El miedo de verdad no está en lo que ves, sino en lo que te imaginas", defiende con motivo de su presencia en el Festival de Cortos Ciudad de Soria, donde recoge el Caballo de Honor en homenaje a los 50 años de '¿Quién puede matar a un niño?', dirigida por su padre.

"Hoy es mucho más difícil dar miedo. Asustar es fácil, un susto lo da cualquiera. Pero dar miedo de verdad, de ese que se te queda dentro cuando apagas la tele, es otra cosa", reflexiona en una entrevista con EFE.

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La cita soriana sirve para recuperar una obra que, cinco décadas después de su estreno, mantiene intacta su capacidad de incomodar. Y precisamente ahí encuentra Ibáñez Nauta una de las diferencias entre el cine de entonces y el actual: la exposición constante a imágenes impactantes ha cambiado la relación del público con el miedo.

"Tenemos acceso a tantas imágenes y a tantos vídeos en redes e internet que el espectador ya está curado de espanto", señala.

Frente a esa saturación audiovisual, considera que el reto de los cineastas actuales consiste en encontrar algo que el público no esté acostumbrado a ver, tanto en la pequeña como en la gran pantalla. Pero no necesariamente mostrando más, sino sabiendo sugerir.

"Mi padre lo sabía muy bien: el miedo de verdad no está en lo que ves, sino en lo que te imaginas", afirma.

Una filosofía que explica buena parte de la vigencia de '¿Quién puede matar a un niño?', una película que, a su juicio, ha envejecido extraordinariamente bien.

"La ves hoy y te la comes entera, está hecha de una manera inmejorable", asegura el cineasta, quien destaca que su capacidad para inquietar no reside únicamente en la historia, sino en la relación que establece con el espectador y en el dilema moral que plantea.

El homenaje del Festival de Cortos de Soria, que reconoce la trayectoria de su padre, permite también reflexionar sobre una manera de entender el audiovisual que, según Ibáñez Nauta, tenía como principio fundamental el respeto al público.

Chicho escribía, dirigía, producía y cuidaba hasta el último detalle, pero, sobre todo, confiaba en la inteligencia de quienes estaban al otro lado de la pantalla.

"Nunca le dio nada masticado, le daba miedo o le hacía reír confiando en su inteligencia", recuerda Ibáñez, quien considera que esa combinación de rigor, instinto popular y respeto al espectador "es difícil de encontrar hoy".

Ese respeto se extendía también a la televisión, donde su padre consiguió reunir a millones de personas frente a programas como 'Un, dos, tres... responda otra vez'. Ibáñez Nauta cree que la fragmentación actual del consumo audiovisual ha hecho desaparecer aquel carácter colectivo del entretenimiento.

"Tenemos más oferta que nunca, pero ya casi nada nos reúne a todos delante de la misma pantalla", lamenta el director, quien reivindica la capacidad de aquellos formatos para convertirse en acontecimientos compartidos. "Necesitamos volver a estar en el mismo sofá", resume.

Más allá de su faceta profesional, reivindica también al padre y al abuelo, una figura mucho más familiar y cariñosa que la imagen pública del director perfeccionista y exigente.

"Siempre he sido, soy y seré el hijo de Chicho", afirma con orgullo el cineasta, quien confirma que su propósito es continuar su legado porque "recordar es mantener vivo". EFE

aal/erbq/oli

(foto)

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