Espana agencias

Alcaraz y Ferrero se reencuentran casi un año después de su separación

Guardar

Carlos Expósito

Turín (Italia), 14 nov (EFE).- Con un abrazo entre ambos y la red de por medio, Carlos Alcaraz y Juan Carlos Ferrero se reencontraron este sábado con motivo de las Finales ATP de Turín (Italia), el mismo escenario en el que hace un año compartieron su último torneo juntos.

PUBLICIDAD

Ferrero asistió a la ciudad del norte de Italia para asesorar al estadounidense Ben Shelton antes de que el español se incorpore a su equipo técnico a partir de la temporada 2027, casi un año después de dejar de ser el entrenador de 'Carlitos'.

Maestro, mentor y guía, Ferrero fue la persona que percibió en Alcaraz algo distinto y especial, un talento precoz que podía llevarle a hacer algo grande en el tenis. Apostó por él cuando tenía 15 años, en 2018, y de ahí comenzó un despegue que llevó al murciano a conquistar casi todo y a romper récord tras récord.

PUBLICIDAD

Bajo la dirección del valenciano, Alcaraz alcanzó el 'top 100' en 2021, ganó su primer título ATP en Umag ese mismo año, conquistó su primer Masters 1000 en Miami en 2022, levantó su primer Grand Slam en el Abierto de Estados Unidos 2022 y llegó al número uno del mundo con 19 años. Entre muchos otros logros.

Su abrupta separación, anunciada por el jugador en Instagram en diciembre de 2025, pilló por sorpresa a todo el mundo del deporte.

Fue una de las relaciones entre entrenador y pupilo más importantes en el tenis español, y entre ellos hubo un vínculo más allá de lo deportivo. Ferrero ejerció como el lazarillo de Alcaraz, le guió por los entresijos de las competiciones tenísticas más importantes del circuito y le ayudó a gestionar la presión.

En marzo de 2022, Ferrero, que acompañaba a Alcaraz en el Masters 1000 de Miami, tuvo que regresar de urgencia a España debido al fallecimiento de su padre, por lo que se perdió gran parte del torneo. El murciano alcanzó la final, su primera en esta instancia, y en el box, por sorpresa, estaba su entrenador, que volvió a Estados Unidos para levantar junto a su pupilo su primer título ATP 1000.

Éste es uno de los gestos que ejemplifica la relación que tuvieron ambos durante ocho años en los que Ferrero entrenó al tenista de El Palmar. Recorrieron el mundo juntos: entrenamientos, torneos, hoteles, viajes. El alumno dejó atrás al maestro en número de títulos de circuito en febrero de 2025.

Cuando Alcaraz conquistó en Nueva York su primer Grand Slam, el Abierto de Estados Unidos de 2022, el murciano llegó a decir: "Juan Carlos es mi segundo padre". Para él, como ha aseverado en múltiples ocasiones, ha sido la persona que le hizo crecer como deportista y que le permitió materializar sus sueños de niño en realidad.

La relación deportiva terminó el 17 de diciembre de 2025. El anuncio lo hizo Alcaraz en redes sociales, cuando habló de una decisión compartida y subrayó que, si sus caminos deportivos tenían que separarse, debía ser “desde ahí arriba”, desde la cima por la que siempre habían trabajado.

Pero Ferrero respondió que le habría gustado seguir. Días después explicó que estaba dolido, aunque con la tranquilidad de haber hecho los deberes, y señaló que existían ciertos desacuerdos en temas vinculados al futuro y al contrato. Precisó que no hubo peleas durante el año y que la relación personal había sido buena.

Durante 2026, tras la separación, hubo distancia entre ambos. El técnico reconoció a mitad de año que apenas hablaban, que Alcaraz le escribió cuando ganó el Abierto de Australia el 1 de febrero, cuando venció en Doha a finales de ese mes y cuando se lesionó. Poco más. Los dos necesitaban espacio.

Ambos dejaron abierta la puerta a un posible reencuentro y se especuló mucho sobre los motivos de su cisma deportivo. Ferrer sostuvo que las rupturas siempre duelen, pero que se quedaría con lo bueno. Alcaraz reveló ayer que tenía "muchas ganas de volver a verlo" y de hablar con él.

Este sábado la atención volvió a recaer en ellos. La expectación era máxima, y el esperado reencuentro sucedió durante el entrenamiento que enfrentó a Carlos Alcaraz con Ben Shelton, el nuevo pupilo de Ferrero, con motivo de la preparación para la Copa de Maestros, que comienza este domingo. EFE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

No hay un auge de mochilas bomba: “Hay mucha broma, miedo que se contagia, el loco de Oviedo y, eso sí, una guerra híbrida que amenaza Europa”

Esta semana se han producido una decena de avisos de bomba por bultos sospechosos en Madrid y Andalucía, todos falsos. Los casos se viralizan y producen un efecto contagio. Otra amenaza real y distinta son los ‘ataques’ a colegios, aeropuertos y medios de comunicación de media Europa

No hay un auge de mochilas bomba: “Hay mucha broma, miedo que se contagia, el loco de Oviedo y, eso sí, una guerra híbrida que amenaza Europa”

David Bueno, neurocientífico: “Si los niños no han vivido pequeños riesgos, no aprenderán nunca a gestionarlos”

El experto advierte sobre cómo el miedo a la exclusión social y el exceso de control adulto condicionan el instinto de supervivencia de los más jóvenes

David Bueno, neurocientífico: “Si los niños no han vivido pequeños riesgos, no aprenderán nunca a gestionarlos”

Triplex de la Once: jugada ganadora y resultado del sorteo 3

Con las loterías de Juegos Once no solo tienes la capacidad de ganar varios euros en premios, sino que parte del dinero recaudado se destina a beneficios sociales

Triplex de la Once: jugada ganadora y resultado del sorteo 3

Oli Reyes cambió radicalmente de vida al mudarse a un pueblo de las montañas asturianas: “Esto es como vivir en una pequeña Suiza, me siento como Heidi”

Después de cuatro años sin dormir bien en Cataluña, dejó su piso para empezar una nueva etapa en el Parque Natural de Redes

Oli Reyes cambió radicalmente de vida al mudarse a un pueblo de las montañas asturianas: “Esto es como vivir en una pequeña Suiza, me siento como Heidi”

Lucía Menéndez, abogada, sobre préstamos: “Que no hayas firmado ningún contrato no significa que no puedas reclamar ese dinero”

La experta señala la manera en la que se puede recuperar un dinero prestado a alguien pese a que no exista un papel firmado con el acuerdo

Lucía Menéndez, abogada, sobre préstamos: “Que no hayas firmado ningún contrato no significa que no puedas reclamar ese dinero”
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

No hay un auge de mochilas bomba: “Hay mucha broma, miedo que se contagia, el loco de Oviedo y, eso sí, una guerra híbrida que amenaza Europa”

No hay un auge de mochilas bomba: “Hay mucha broma, miedo que se contagia, el loco de Oviedo y, eso sí, una guerra híbrida que amenaza Europa”

Lanzan piedras, petardos y huevos contra el candidato del PP en Gipuzkoa, Jon Echeverría, que acaba cancelando su acto

Sánchez y Feijóo protagonizan el primer fin de semana de campaña electoral con cruces por la “buena política”, la “mala educación” o la “corrupción”

La Audiencia Provincial de Barcelona concede a una madre el uso de la vivienda familiar pese a que no es su propietaria

Judith, conductora, desvela el truco de los autobuses para no quedarse estancados en una cuesta

ECONOMÍA

Condenan a una aseguradora a pagar 171.000 euros a un motorista por las secuelas de un accidente: sufre ocho secuelas “inoperables” en las articulaciones

Condenan a una aseguradora a pagar 171.000 euros a un motorista por las secuelas de un accidente: sufre ocho secuelas “inoperables” en las articulaciones

El PP promete elevar el salario medio a 50.000 euros y el PSOE replica que “es una lista de deseos”: el choque entre Carlos Cuerpo y Juan Bravo en el debate electoral

La vivienda entra en campaña: qué medidas proponen los partidos que se presentan el 29-N y cómo han funcionado en otros países

El expresidente de Renfe se despide por carta tras su cese y asume “en primera persona la responsabilidad” de la situación actual

Las empresas no pueden descontar sueldo ni exigir recuperar horas a quienes no puedan teletrabajar por la caída de Microsoft

DEPORTES

Toni Nadal, sobre el enfrentamiento entre Carlos Alcaraz y Juan Carlos Ferrero: “Sabe dónde se le puede hacer un poco de daño”

Toni Nadal, sobre el enfrentamiento entre Carlos Alcaraz y Juan Carlos Ferrero: “Sabe dónde se le puede hacer un poco de daño”

Raül Valdecantos, el primer joven de 22 años en cruzar España en línea recta: “Si lo ha hecho un francés, ¿por qué yo no?”

Martín Casillas, hijo de Iker y Sara Carbonero, quiere hacer su propia carrera después de irse del Real Madrid: “No quiero que me comparen”

Rossi reabre la herida de Sepang y se confiesa como nunca: “Juro por la cabeza de mis hijas que nunca hubo patada a Márquez”

La reflexión de Ilia Topuria sobre el dinero: “Cuanto más ganas, más gastos incrementas y eso es un error”