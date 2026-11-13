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Sánchez defiende sus cambios de opinión: "los políticos también tenemos derecho a cambiar"

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Madrid, 13 nov (EFE).- El presidente del gobierno y candidato socialista a la reelección, Pedro Sánchez, ha defendido este viernes sus cambios de opinión a lo largo de su mandato sobre asuntos como la amnistía, el Sáhara o los pactos con Podemos o Bildu: "Los políticos también tenemos derecho a cambiar nuestra opinión".

Lo ha hecho en una entrevista de dos horas grabada con el 'youtuber' Jordi Wild emitida este viernes, en la que también ha entrado en temas personales, como que conduciendo el famoso Peugeot en el que hizo campaña por la Secretaría General de su partido estuvo a punto de tener un accidente porque se durmió y por eso le pusieron un vehículo mejor y un conductor.

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Sánchez ha animado además a participar en las elecciones generales del 29 de noviembre para "responder a la involución" con una "movilización histórica" que le permita "repetir cuatro años más".

Y lo ha hecho con el argumento de que "hasta el Papa ha votado, no sé qué ha votado el Papa ni tampoco Patti Smith, pero sé que votar ahora mismo es importante".

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Respecto a su cambio de opinión sobre la amnistía de los líderes del 'proces' ha explicado que ha pasado de la "desconfianza" que tenía porque "lo que se montó en 2017 fue muy grave", a evolucionar hasta que le llegó "la catarsis" escuchando a "gente de clase media" y "no radicales", en Cataluña que le decían: "Estáis encarcelando a nuestros líderes".

En esta entrevista, ha defendido haber llegado a acuerdos con EH Bildu, y entre ellos ha citado los que han permitido la subida del salario mínimo interprofesional o de la de las pensiones, así como la aprobación de la ley de muerte digna o la defensa de los derechos de la mujer en relación con el aborto, porque en estos casos busca "votos hasta debajo de las piedras".

En el caso de su acuerdo con Pablo Iglesias ha asegurado que "nunca" dijo que no lo quería en el Gobierno sino que lo que le "quitaba el sueño" era que la Seguridad Social o la Hacienda la llevara Podemos, pero que en todo caso alcanzó un acuerdo en su momento porque "no iba a repetir las elecciones por tercera vez".

También ha hablado Pedro Sánchez sobre el Sáhara, y ha subrayado que "después de 50 años" era "importante ver si la solución que se está aportando ahora mismo por el enviado especial de Naciones Unidas y el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas tiene recorrido".EFE

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