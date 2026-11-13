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Moreno apela al votante socialista para "salvar al PSOE del sanchismo"

13/11/2026 El presidente del PP-A y de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, interviene en un acto público de campaña del 29N en Huelva. A 13 de noviembre de 2026 en Huelva (Andalucía, España). POLITICA Francisco J. Olmo - Europa Press
13/11/2026 El presidente del PP-A y de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, interviene en un acto público de campaña del 29N en Huelva. A 13 de noviembre de 2026 en Huelva (Andalucía, España). POLITICA Francisco J. Olmo - Europa Press
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El presidente del PP andaluz y de la Junta, Juanma Moreno, ha advertido este viernes de que cuatro años "más de sanchismo" supondrían "la destrucción de nuestro modelo de convivencia" y ha querido apelar a ese "votante socialista que no está de acuerdo" con las políticas de Pedro Sánchez para que con su voto contribuyan al cambio en España.

"Les pido que nos apoyen si quieren salvar al propio PSOE, porque el sanchismo lo contamina todo y, por eso, les pido que hagan un voto útil el próximo 29 de noviembre y que nos ayuden a cambiar el país", según ha manifestado Juanma Moreno dirigiéndose a votantes socialistas.

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En una acto electoral en Huelva en el primer día de la campaña electoral por los comicios nacionales del 29 de noviembre, Juanma Moreno ha manifestado que son "muchas las razones que tenemos" en Andalucía y el conjunto de España "para cambiar el rumbo de nuestro país": "Hoy estamos en este primer día de campaña y creo que estamos ante la posibilidad de un cambio necesario y urgente".

Según el líder del PP-A, unas elecciones "históricas" a las que opta a la reelección como presidente del Gobierno por el PSOE, Pedro Sánchez, que "ha superado todas las normas, todos los límites y todas las reglas, escritas y no escritas, simple y llanamente, para mantenerse en el poder" y que representa un modelo "vinculado a casos bochornosos de corrupción" junto a una "pésima gestión".

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"Estas elecciones no son un partido de fútbol donde si tu equipo no gana, pues uno lo pasa mal, pero no pasa nada, ya ganará", según ha expresado Juanma Moreno, quien ha indicado que los comicios del 29 de noviembre son algo "mucho más importante" y ha avisado de que "cuatro años más de sanchismo" sería la "destrucción de nuestro modelo de convivencia, la construcción todavía mayor de un gran muro que divide y separa a los ciudadanos españoles y andaluces, y significaría degradar aún más la calidad democrática de nuestro país".

Por ello, se ha dirigido a los "votantes socialistas que no están de acuerdo con estas políticas" para que con su voto posibiliten el cambio "fundamental" en el Gobierno de España.

También ha tenido un mensaje para el más de un millón de votantes que se estrenan en estas elecciones, los jóvenes que han alcanzado la mayoría de edad: "Yo les quiero pedir que no se dejen llevar por cantos de sirena".

Asimismo, Juanma Moreno ha avisado: "Una cosa es ser prudente y moderado, como lo soy, y otra cosa es mirar para otro lado cuando uno ve tantas cosas feas como las que estamos viendo y no me voy a callar en esta campaña nada".

Ha agregado que si el PSOE cree que en el PP se van a "olvidar" de los accidentes ferroviarios de Adamuz (Córdoba) y Urda (Toledo); del ataque a la "integridad territorial" de España con la "ocupación" de Ceuta a finales de julio cuando Pedro Sánchez se fue de "vacaciones", o de los "insultos y maltratos" a Andalucía, que "se olviden".

Ha indicado que aunque los socialistas son "unos magos, muy hábiles, en tapar las cosas y en que todas las cosas que nos han sonrojado, que nos han preocupado y que han sido errores graves, pasen al pasado y nos lo tengamos en cuenta a la hora de ejercer nuestro derecho al voto", el PP se va a encargar de recordar durante toda las campaña esos hechos.

Juanma Moreno ha insistido en que "no es normal" lo que ha pasado en España bajo la presidencia de Pedro Sánchez: "¿Cuándo hemos visto que a unos golpistas se cree una amnistía y los saquen de la cárcel?; "¿cuándo hemos visto un presidente del Gobierno que cuando hemos tenido una catástrofe como la dana dice a una parte de los españoles que viven en la Comunidad Valenciana que si necesitan algo, que lo llamen?", o "no acudir al auxilio ante una invasión en una ciudad española de Ceuta y lo que hace es que se va de vacaciones un mes".

A todo esto, según ha añadido, se suma el "deterioro" que han sufrido los servicios públicos en los ocho años de Gobierno del PSOE porque "no se ha gobernado y no se ha gestionado ni ha habido preocupación por los intereses de los ciudadanos".

Juanma Moreno también se ha referido al grave problema del narcotráfico que existe en Andalucía y a la "falta de medios" por parte del Gobierno central para combatirlo, y ha garantizado que un gobierno del PP en España sí va a "combatir al narco y delincuencia" y va a "garantizar la seguridad".

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