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La jueza autoriza a la Autoridad Independiente medir el desgaste del carril en Adamuz

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Córdoba, 13 nov (EFE).- La jueza de Montoro (Córdoba) que investiga el accidente ferroviario del pasado 18 de enero en Adamuz, en el que murieron 46 personas, ha autorizado a la Autoridad Administrativa Independiente para la Investigación Técnica de Accidentes e Incidentes Ferroviarios, Marítimos y de Aviación Civil (Aitat) a medir el desgaste del carril donde se originó el siniestro.

Fuentes judiciales han explicado a EFE que en su escrito la jueza accede de esta manera a la petición realizada para avanzar en las pesquisas de los investigadores de la Guardia Civil, quienes se encargarán de velar por la integridad del material antes de que los peritos judiciales realicen los análisis que precisan de su manipulación.

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Según las fuentes, para medir el carril será necesario un "medidor digital" para establecer la forma en la que las ruedas de los trenes pasaban por ese tramo, comprobar el estado de desgaste del mismo y si su situación pudo influir o causar el siniestro.

La jueza incide en que ese análisis del carril se deberá realizar bajo la vigilancia de la autoridad policial, en este caso la Guardia Civil en funciones de Policía Judicial, que tendrá que dejar constancia por escrito de las personas que han realizado la actuación, el material utilizado y las incidencias que puedan ocurrir.

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La principal razón de la intervención de los agentes reside en "garantizar la cadena de custodia" de unos materiales que deberán pasar posteriormente por un laboratorio especializado, donde posiblemente se tengan que manipular para su análisis, han explicado las fuentes. EFE

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